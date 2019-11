Diana Quer contó a un amigo que quería volver a Madrid y que se iba sola a su casa

Diana Quer, cuyo rastro se perdió el 22 de agosto de 2016 tras asistir a la romería del Carme dos Pincheiros, en A Pobra donde veraneaba, mantuvo una conversación por WhatsApp con un amigo, Fausto Cabrera, en la que le contó que quería volver a la capital española y que estaba caminando sola a casa.

"Me dijo que tenía ganas de volver a Madrid, yo le contesté pero Diana ya no me respondió", ha contado este joven en la quinta sesión de la vista oral que se sigue contra un único procesado por este crimen, José Enrique Abuín Gey, alias El Chicle, y que con el tiempo transcurrido no ha podido decir al tribunal qué día exacto de esa semana de verano se había producido el contacto entre ambos.

Así las cosas, ha dicho a la sala que no recordaba bien esa charla porque no le había dado "mucha importancia" pero sí ha concretado que no notó sensación de peligro alguna mientras duró la misma.

Su comparecencia se ha producido a petición de la defensa pero apenas ha aportado al caso, pues ni siquiera tenía en mente el momento en el que la joven madrileña de 18 años le hizo saber que se iba de retirada sin su hermana ni ninguna otra persona que le acompañase.

Ha tenido que dar lectura a ese diálogo por WhatsApp la abogada de El Chicle, María Fernanda Álvarez, y ahí sí ha reconocido todo lo escrito. "Sí, es mi forma de hablar, pero no le puse mucha importancia a la conversación", que, según ha trasladado la defensa, duró hasta las 2:42 horas de la noche de los hechos. "Le contesté cuando llegué a casa, que era por la noche", ha relatado el chico.

Una de las frases que Diana le envió a Fausto, y que reprodujo Fernanda Álvarez, decía: "Estoy subiendo sola a casa con todos los gitanos de las fiestas por aquí". Y Cabrera no apreció en ese intercambio escrito un riesgo.

Diana Quer salió el 22 de agosto de 2016 a una fiesta en A Pobra do Caramiñal, donde veraneaba con su madre, Diana como ella, y su hermana menor, Valeria; una romería local de la que nunca regresó. Su cadáver se encontró en el pozo de una antigua fábrica de gaseosas el 31 de diciembre de 2017.