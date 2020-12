Día histórico para Galicia: los Franco entregan el Pazo de Meirás

La abogada general del Estado, Consuelo Castro Rey, ha asegurado este jueves, con la llave del Pazo de Meirás en la mano, que "es un día que deja una sensación de justicia histórica" porque ha culminado la devolución del inmueble "a las manos de las que nunca debió haber salido, que son las del Estado". Simbólicamente, ha añadido, "ha vuelto a las manos de los ciudadanos gallegos".

La titular del juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña, Marta Canales, ha hecho entrega de las llaves del pazo de Meirás a la Administración General del Estado, en cumplimiento de la ejecución provisional de la sentencia del 2 de septiembre, en la que se acordó que la familia Franco debía devolverlo al Estado porque el inmueble es un bien público.

El Estado es ya el propietario del pazo de Meirás y depositario de los bienes tras 82 años en posesión de la familia Franco. Lo será en ambos casos de forma provisional, a la espera de una sentencia definitiva.

El acto de entrega de las llaves, por parte de la jueza Marta Canales, ha tenido lugar en el propio inmueble con presencia de miembros de la Abogacía del Estado y letrados de las partes personadas en la causa judicial contra la familia del dictador.



No ha habido nadie en representación de los Franco, que este miércoles ya depositaron en el juzgado las llaves del inmueble, que pasa al Estado tras la ejecución provisional de la sentencia que les condenó.

[Un guardia civil, ante el Pazo de Meirás. CABALAR]

La firma del documento de entrega se ha producido después de que técnicos de la Xunta que realizaron el inventario de bienes –un total de 697, entre enseres particulares hasta piezas de valor histórico y artístico– verificarán, durante algo más de dos horas, que los que se recogen en el mismo están en igual estado que cuando se realizó la inspección ocular.

Con todo, la Abogacía del estado ha aclarado que dos de los bienes que constan en este inventario –la Casa de las Conchas y el hórreo anexo al inmueble– no forman parte de los elementos reclamados por la administración.

Asimismo, se ha decretado la apertura de un plazo de 20 días hábiles para que la Administración General del Estado determine qué bienes deben ser entregados a los demandados.

De ellos, los Franco solo podrán retirar los estrictamente personales y los que no comprometan los futuros usos del pazo, que estarán vinculados, según avanzó la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, –tras una reunión con Xunta, Diputación de A Coruña y Ayuntamiento de Sada, además del consistorio coruñés– a explicar "la verdad del paso de Franco con perspectiva democrática" y a reivindicar la figura de la escritora Emilia Pardo Bazán.

La entrega se produjo ante una amplia expectación de medios de comunicación a las puertas del pazo y con una decena de personas a las puertas del pazo con carteles reclamando su devolución al pueblo gallego y calificando de "okupas" a los Franco. Además, las personas que han acudido al lugar han coreado otras consignas como "franquismo, hay que ir muriendo", "el pazo es del pueblo" y "franquismo nunca más".

Los 19 de Meirás piden anular el proceso

Los denominados 19 de Meirás que en agosto de 2017 ocuparon simbólicamente el pazo y que fueron denunciados por la familia Franco, han pedido esta mañana la anulación del proceso judicial contra ellos porque si los herederos del dictador no son los legítimos propietarios "tampoco tienen legitimidad para denunciarnos".



Así lo ha dicho el diputado nacionalista Néstor Rego, uno de los denunciados, a las puertas del pazo, ubicado en Sada, que junto a otros representantes nacionalistas porta una pancarta en la que se puede leer "Franquismo nunca más" con la proclama de que "el pazo es del pueblo".



Rego ha recordado que si este proceso judicial no se para los 19 de Meirás serán juzgados en el Tribunal Supremo por cuatro delitos, violación de morada, con la agravante de violencia o intimidación; delito contra el honor con publicidad; delito de odio y daños en la propiedad.



Su iniciativa, ha subrayado, junto a las de la Xunta, el Parlamento de Galicia y otras de entidades y colectivos sociales, ha propiciado la demanda de la Abogacía del Estado que ha concluido en este "día histórico".

El alcalde de Sada, Benito Portela: "Es un día histórico después de 82 años"

Francis Franco: "La biblioteca fue donada por la viuda del hijo de Pardo Bazán"

Francis Franco, el nieto del dictador Francisco Franco, ha asegurado este jueves que la biblioteca del Pazo de Meirás fue donada a su abuelo por la viuda de Jaime Quiroga, el hijo de Emilia Pardo Bazán, después de que éste fuese asesinado junto al nieto de la escritora en una checa en Madrid.



Franco se ha expresado en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, tras ser preguntado por la biblioteca de Pardo Bazán, que cuenta con un total de 10.855 volúmenes pertenecientes a la colección de la escritora.



Francis Franco, que el miércoles depositó en el juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña, para su entrega al Estado, las llaves del pazo de Meirás, no ha negado la "importantísima significación cultural" de Pardo Bazán, pero sí que su figura sea destacada como patrimonio gallego.



Así, y tras asegurar que la escritora murió en Madrid tras haberse marchado de Galicia "a los 16 años", Franco ha pedido al Ejecutivo que cuente "la verdad". "Y es que a su hijo y a su nieto los mataron después de torturarlos en una checa en Madrid. Aquí se cuenta solo lo que se quiere", ha sostenido.



"Entregárselo al mismo gobierno del Frente Popular que fue el que asesinó a estas personas nos plantea un dilema moral. Esa biblioteca se la donaremos a quien guarda el espíritu de la donación, por la que se le hizo a mi abuelo. Dárselo al Gobierno no lo vamos a hacer", ha dejado claro.



Por último, el nieto del dictador se ha comprometido a entregar al Estado cualquier documento o carta que pudiese aparecer en el pazo y que no perteneciese a la familia Franco. "No hay ninguna duda de que si hubiese alguna cosa que fuese patrimonio público se entregaría", ha afirmado.