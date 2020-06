Dez medios aéreos e máis de 500 persoas integrarán o dispositivo anti incendios

O Goberno porá a disposición da Xunta dez medios aéreos, "con máis unidades a disposición se son necesarias", e máis de 500 persoas para combater os incendios forestais este verán.

Así o informou a Delegación do Goberno após un encontro de traballo presidido polo seu máximo responsable, Javier Losada, para analizar o dispositivo para a época estival, a de máximo risco.

Na reunión, Javier Losada agradeceu "o compromiso do Goberno na loita contra incendios", con intervención dos ministerios de Defensa, Interior e Transición Ecológica.

Este, apunta este organismo, quedará plasmado na firma do convenio coa Xunta, "que se realizará nas próximas semanas como é habitual, no que se fixarán os detalles sobre o reforzo no dispositivo contra incendios, que coordina a administración autonómica ao ter as competencias na materia".

Medios

Polo momento, o despregamento do Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico implicará até tres avións anfibios de gran capacidade que estarán no aeroporto de Santiago de Compostela; dous avións de carga en terra en Xinzo de Limia (Ourense); dous helicópteros de transporte de brigadas de reforzo (BRIF) en Laza (Ourense); un helicóptero bombardeiro con helibalde de 4.500 libros tamén en Laza e unha unidade móbil de Análise Planificación (UMAP) na mesma base.

A iso, sumaranse dúas brigadas de reforzo en incendios forestais (BRIF). Ademais, estarán a disposición, por se son necesarios, helicópteros de coordinación e observación situados en Torrexón de Ardoz (Madrid); avións de coordinación e observación en Salamanca e León e aeronaves pilotadas por control remoto en León.

Javier Losada tamén anticipou unha nova edición da operación Sentinela Gallego das Forzas Armadas. En concreto, a Brigada Galicia VII (Brilat) do Exército de Terra e o Terzo Norte de Infantaría de Mariña repetirán un despregamento similar ao do verán de 2019, cando contaron con 460 militares que percorreron uns 350.000 quilómetros.

A Unidade Militar de Emerxencias (UME) tamén estará a disposición da Xunta se se require a súa actuación, tanto co destacamento situado en Figueirido (Pontevedra) como polo que permaneza alerta na súa base de León. A Garda Civil terá un reforzo específico fronte a incendios de 42 persoas e un helicóptero.

Ademais, ten á súa disposición 16 persoas en equipos multidisciplinares de investigación de incendios forestais, 153 no Servizo de Protección da Natureza (Seprona) e acompañaraos, se é posible, do resto de persoal até 3.024 persoas na Comunidade.

A Policía Nacional, pola súa banda, despregará tamén un helicóptero para as tarefas de prevención ou investigación de incendios. Prevé poder utilizar até 400 persoas en tarefas de seguridade cidadá se é necesario, ademais, das orientadas especificamente a labores de policía xudicial.

Detifdos

Sobre estes medios, o delegado do Goberno matizou que, "a pesar do reforzo específico para a época de máximo risco, na temporada estival e o principio do outono, o labor é constante durante todo o ano". De feito, este 2020 no que vai de exercicio as forzas e corpos de seguridade do Estado xa detiveron ou investigaron a dez persoas. Foron dous na provincia de Lugo e oito na de Ourense.

Na reunión participaron tamén o delegado de Defensa na Comunidade, coronel Antonio Bernal; o xefe do V Batallón de Intervención de Emerxencias da UME, tenente coronel Alberto Barja; o xefe da XV Zona da Garda Civil, xeral Luís Francisco Rodríguez e o xefe superior de Policía de Galicia, José Luís Balseiro.

Tamén estiveron presentes a xefa da Unidade de Protección Civil na Comunidade, María Dolores Gómez; o secretario xeral da Delegación do Goberno, Alberto de la Fuente; e a xefa do gabinete técnico da Delegación, María Rivas.