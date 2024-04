Prisión provisional para los tres autores del atraco a un banco en Vigo el pasado mes de diciembre

La magistrada del Juzgado de Instrucción número 1 de Vigo ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza para los tres hombres detenidos por el atraco a una entidad bancaria de Vigo el pasado mes de diciembre. La cuarta persona arrestada, pareja de uno de los atracadores, ha quedado en libertad.

Todos ellos están investigados por pertenencia a banda armada y tres robos –uno consumado y dos en grado de tentativa–. Los tres hombres, además, lo están por un delito de tenencia ilícita de armas.

Los detenidos serían los presuntos autores de un robo con violencia e intimidación en una entidad bancaria de Vigo que tuvo lugar a principios del mes de diciembre del año pasado, a la hora de cierre, cuando tres hombres armados con dos armas de fuego, accedieron al interior de la sucursal, ataviados con indumentaria que ocultaba parcialmente sus caras.

En el interior se hallaban un cliente y los empleados, a quienes hicieron abrir las cajas fuertes intimidándoles con las armas de fuego, tras lo cual encerraron a todos en el bunker. Los autores consiguieron hacerse con un botín que supera trescientos mil euros.

Desde este momento, se monta un dispositivo por parte de distintas unidades de la Policía Nacional por los alrededores de la sucursal, con la intención de localizar a estos dos hombres, siendo en ese momento, infructuoso.

A raíz de este suceso, por parte del Grupo UDEV II de la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría de Vigo-Redondela, comienza una minuciosa e intensa investigación, judicializada por el Juzgado de Instrucción Uno de los de Vigo y el Fiscal adscrito a éste juzgado, donde las diligencias han sido declaradas secretas hasta la fecha, y fruto de las cuales se consigue identificar a los autores de este atraco.

Dos tentativas de atraco en días previos

En el curso de la investigación se descubre y logra demostrar que este mismo grupo llevó a cabo al menos dos tentativas de atraco en los días previos a la perpetración de éste y que no llegaron a término. La primera fue en la misma entidad a finales del mes de noviembre, no llegando a perpetrar en ese momento el atraco. Y la segunda tuvo lugar a primeros de diciembre en una sucursal bancaria en Matamá, donde la actuación se vio frustrada dado que los empleados no les abrieron la puerta.

Así mismo, producto de la investigación del grupo y de la labor de la Brigada Local de Policía Científica de la Comisaría, se logra demostrar que uno de los detenidos es uno de los autores de un atraco perpetrado por dos personas provistas de un arma de fuego y un cuchillo en una clínica dental en Coia a mediados del mes de noviembre del año pasado.

Detención de los atracadores y registro de viviendas

Es por ello que en la madrugada del día 23 de abril por parte del grupo de investigación y el Juzgado que instruye, se coordina un dispositivo en el que intervienen miembros de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana, y de la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría de Vigo-Redondela, así como policías miembros del GOES (Grupo Operativo Especial de Seguridad), la UIP (Unidades de Intervención Policial) y Guías Caninos, todos ellos procedentes de la Jefatura Superior de Policía de Galicia.

Dicho dispositivo tenía como finalidad la detención de los cuatro atracadores, cada uno de ellos en su domicilio, tres de ellos en Covelo, y uno en la localidad de Vigo, así como el registro de sus viviendas.

Fruto de dichos registros se ha podido recuperar cartuchería, prendas de caracterización, prendas utilizadas en el atraco, un arma de fuego auténtica y varias armas de aire comprimido.

Los cuatro detenidos pasan a disposición judicial del Juzgado de Instrucción número Uno de Vigo.