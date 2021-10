Detienen a uno de los jóvenes que propinaron una paliza a un universitario en Vigo

La Policía Nacional ha detenido y puesto a disposición judicial a uno de los jóvenes que el pasado sábado dieron una paliza a un universitario, en el Paseo de As Avenidas de Vigo, que tuvo que ser trasladado a un hospital.

La detención, según han confirmado fuentes policiales, se produjo el mismo sábado, día de la agresión, después de que Santiago, la víctima, presentase una denuncia.

Las descripciones de víctima y sus amigos sirvieron a la Policía para localizarlo y detenerlo como presunto autor de un delito de lesiones.

HECHOS. Los hechos tuvieron lugar durante la madrugada del pasado sábado, cuando el joven agredido, tras una discusión con un grupo de chicos, recibió un golpe por la espada y se desplomó en el suelo, momento en que recibió una serie de patadas por parte del grupo de agresores.

El joven universitario acabó en el hospital, donde fue atendido de lesiones en un ojo, la nuca y la cabeza.

TESTIMONIO. Santiago ofreció su versión de los hechos ante las cámaras de la TVG, donde aseguró que todo comenzó cuando unos jóvenes fijaron su mirada en él y "respondín con severidade, supoño. Non me acordo especialmente de nada do acontecido".

Acto seguido, "achegóuseme unha persona nova por detrás e empezaron a pegarme", continúa, momento en el que cayó al menos "dúas veces" al suelo, donde recibió numerosos "golpes detrás da cabeza".

El joven rechaza por completo este tipo de acciones, de "xente que estaba buscando bronca todo o rato", motivo por que el que ha decidido hacerlo público. "Fago isto para que a xente teña coidado cando saia de festa e que, no caso de que estean malhumorados, pensen un pouco máis antes de facer o que van facer. Pegáronme a min pero a outro poden deixalo para o outro barrio", sentencia.