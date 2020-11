Detidos os responsables da asociación cannábica en Vigo por vender polo miúdo

A Garda Civil detivo en Vigo aos responsables dunha asociación cannábica da cidade por presuntamente vender marihuana e haxix a persoas que se achegaban ata o local para adquirir estas sustancias estupefacientes, informaron fontes do instituto armado.

Entre o material incautado os axentes interviñeron preto dun quilo de marihuana, máis de medio quilo de haxix envasado e en cigarros, 27 botes de resina e aceite de haxix e tres básculas de precisión, ademais dun computador provisto de lector de código de barras.

A investigación comezou o pasado setembro cando a Garda Civil tivo noticias de que se podía estar a desenvolver unha actividade ilícita de venda de estupefacientes a través dunha asociación cannábica situada nunha céntrica rúa de Vigo.

As noticias puidéronse confirmar logo de identificar a varias persoas que foron interceptadas ao saír do establecemento portando distintas cantidades de marihuana e haxix que comprarían no local.

A investigación concluíu coa inspección do establecemento e a detención do presidente, secretario e tesoureiro da asociación como presuntos autores dun delito contra a saúde pública por tráfico de drogas.

No transcurso da inspección localizáronse escondidos 385 gramos de haxix e cinco cartuchos de vapear. Tamén foron aprehendidas pequenas cantidades de marihuana e haxix nunha tenda que rexenta o presidente da asociación na mesma cidade, dedicada á venda de produtos relacionados co cultivo de marihuana.

Os detidos quedaron en liberdade en sede policial coa obrigación de comparecer ante o xulgado de garda de Vigo, onde se entregaron as dilixencias instruídas, xunto cos estupefacientes e demais efectos intervidos.

Participaron nas investigacións efectivos da compañía de Plana Maior de Pontevedra, USECIC, patrulla fiscal de Vigo e o servizo cinológico da Garda Civil.