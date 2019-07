Sete detidos tras localizar nas Somozas a maior plantación de marihuana de Galicia

Seis cidadáns de nacionalidade chinesa e un británico aínda que tamén de orixe chinesa foron detidos no mediodía deste martes no interior dunha nave industrial situada no polígono industrial das Somozas (A Coruña), tras localizar no seu interior a maior plantación de Galicia para a produción de marihuana, cunha infraestrutura perfectamente organizada e unhas 4.000 plantas.

Na nave, os axentes comprobaron que se desenvolvía todo o proceso de produción e localizaron aos agora detidos vivindo nunhas condicións moi precarias, o que fai pensar que podería haber máis implicados.

Nunha comparecencia pública ante os medios de comunicación, a subdelegada do Goberno na Coruña, Pilar López-Riobóo, asegurou que a aprensión destas sustancias na nave industrial foi posible "grazas á colaboración cidadá, concretamente a un vixiante do polígono que alertou sobre un posible roubo, ao ver luz e ruídos, e que chamou á Garda Civil".

Á súa chegada, os axentes da Benemérita atopáronse con "unha plantación de ao redor de 4.000 plantas de marihuana" e con seis acodes de orixe chinesa que "vivían" dentro da nave, en "condicións infrahumanas", o que "leva a pensar que detrás deste seis detidos ten que haber unha estrutura". Segundo explicou López-Riobóo, esta é "a primeira aprensión destas dimensións que se realiza en Galicia".

A subdelegada do Goberno en A Coruña destacou que "están abertas todas as investigacións" para saber quen está detrás desta plantación e destacou que a nave pertence "á empresa Soluciones Poligráficas e está sen actividade desde hai varios meses", aínda que varias fontes consultadas por Europa Press, concretamente dous operarios, trasladaron que esta empresa, dedicada ás artes gráficas, aínda imprimiu antes das pasadas eleccións municipais as papeletas de varios partidos.

CONTINÚA A INVESTIGACIÓN. Pola súa banda, o coronel Francisco Javier Jambrina Rodríguez, xefe da Comandancia da Garda Civil de A Coruña, presente tamén nas Somozas, destacou que o caso se atopa nunha primeira fase.

O axente destacou que, a tenor do atopado na nave, "esta leva varios meses en funcionamento, xa que hai plantas nas súas diferentes fases, moi embrionarios e algunhas que xa superan os dous metros de altura".

En canto aos detidos, que están acusados dun delito de cultivo de sustancias estupefacientes e tráfico de drogas, asegurou que polo momento non pasaron a disposición xudicial. Cando pasen a disposición xudicial, algo para o que aínda non hai data, farano ante o Xulgado de Instrución número 1 de Ferrol.

No entanto, a Garda Civil destaca que "a calidade técnica das instalacións para garantir a rega, a temperatura estable e a ventilación é bastante boa, cunha calidade notable", o que "indica o grao de organización e que os que estaban aquí eran simples peóns".

Jambrina Rodríguez manifestou que "Sanidade virá agora a tomar unhas mostras e posteriormente será unha empresa de xardinaría a que o colleite" para a súa destrución.