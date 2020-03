Detido en Vigo por agredir a súa exparella tras entrar na súa vivenda rompendo unha ventá

Axentes da Policía Local de Vigo detiveron un home de 42 anos de idade, J.M.R.S., como suposto autor dun delito de violencia de xénero e outro de violación de morada, tras acceder á vivenda da súa exparella rompendo unha xanela, e agredila e ameazala.

Segundo informaron fontes policiais, os feitos ocorreron na madrugada do mércores, cando o 092 recibiu unha chamada, na que unha muller alertaba de que a súa exparella tentaba entrar no seu domicilio, na zona do Calvario.

Cando unha dotación chegou ao lugar, atopouse nun piso a dúas mulleres que inmobilizaban a un home. Unha delas, explicou que o home era a súa exparella, co que mantivera unha relación ata o pasado mes de xaneiro.

Segundo o relato dela, estaba no seu domicilio cuns amigos cando escoitou un ruído de fractura de cristais. Ao dirixirse a outra estancia da casa, comprobou que a súa exparella rompera a xanela e introducírase na vivenda, momento en que a agarrou polo pescozo e insultouna e ameazouna, pero a muller foi socorrida polas persoas que a acompañaban.

A outra muller explicou que acompañara ao sospeitoso ata o domicilio da súa exparella e que se quedou no exterior. Así mesmo, corroborou que o seu amigo entrara na vivenda da súa exparella e ratificou a versión a vítima. Por estes feitos, o home, que é de Vigo, foi detido.