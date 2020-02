Detido un veciño de 39 anos de Vigo por un delito de pornografía infantil

A Garda Civil de Huesca detivo un home de 39 anos como presunto autor dun delito de tenencia e distribución de pornografía infantil en Vigo, segundo informou o instituto armado. A operación, denominada Sinbomba II, iniciouse no verán de 2018 após a denuncia dun particular, pola que se detivo unha persona por un suposto delito contra a liberdade sexual. Ademais, axentes dos Equipos de Delitos Telemáticos (Edite) da Benemérita realizaron unha análise do material informático que se lle incautou.

Logo de varios meses de investigación, descubriuse que esta persona mantivera conversacións a través de chats de Internet e que acumulaba numerosos arquivos de contido pornográfico infantil, o que fixo que se abrise unha segunda fase na operación. Deste xeito, a Garda Civil descubriu que o autor dos feitos, para realizar a distribución do material, accedía a aplicacións informáticas cunha identidade falsa e mantiña conversacións con outras persoas nas que lles enviaba contido pedófilo coa intención de recibir novas imaxes ou vídeos.

Unha vez recompilados os datos e arquivos, axentes da Unidade Orgánica da Policía Xudicial da Garda Civil de Huesca desprazáronse a semana pasada a Vigo, onde detiveron a un home de 39 anos como presunto autor dun delito de tenencia e distribución de pornografía infantil.

O detido quedou en liberdade, coa obrigación de acudir a sede xudicial cando sexa solicitado, a requirimento do Xulgado de Instrución número uno de Boltaña (Huesca), onde foron entregadas as dilixencias instruídas.