Estable o mozo apuñalado na Coruña tras a noite de San Xoán

Un home foi detido por axentes da Policía Local este luns pola mañá na Coruña por apuñalar a outro na rúa Alfredo Vicenti, preto da Praza de Pontevedra.

Así ou confirmou a alcaldesa da Coruña, Inés Rey, que explicou, en declaracións a Europa Press, que, tras ser detido pola Policía Local, ou presunto autor do apuñalamento pasou a disposición dá Policía Nacional, que investiga ou sucedido, para tomarlle declaración.

A rexedora cualificou de "lamentable" esta agresión rexistrada na cidade herculina coincidindo coa celebración das festas de San Xoán. Ademais, Inés Rey puntualizou que se investiga "a orixe dá agresión", polo que pediu prudencia" respecto diso da cualificación da mesma.

De feito, ou colectivo Asociación pola Liberdade Afectiva e Sexual da Coruña, que convocara ás 18.00 horas deste luns unha concentración na cidade herculina para mostrar a súa repulsa ante unha suposta "agresión homófoba", decidiu aprazar a convocatoria ata que se "aclaren as circunstancias do lamentable suceso".

"Ante a falta de informacións oficiais, declaracións dá vítima e información verificada, tomamos a decisión de cancelar a convocatoria de hoxe pola tarde", explicou ás, para matizar que a concentración se pospón ata que teñan "máis información respecto do sucedido". Por iso, aseguran que optan por cautelosos/as, "dada a gravidade do suceso".

"O correcto é non intervir na investigación e esperar a que se aclaren as circunstancias do caso", concretou este colectivo, para engadir que "como activistas LGTBI" rexeitan "calquera tipo de violencia".

Debido a este incidente, foron mobilizados axentes dá Policía Local, persoal de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 e a Policía Nacional, que investiga os feitos.

En concreto, ao lugar ou 061 enviou unha ambulancia medicalizada que evacuou ao Complexo Hospitalario Universitario A Coruña (Chuac), ao ferido por arma branca, J.F.M.D.A., de 25 anos, confirmaron a Europa Press fontes sanitarias

O mozo apuñalado atópase "fóra de perigo", mentres que ou detido como presunto autor da agresión está a disposición dá Policía Nacional.

INCIDENTES LEVES. É o incidente máis relevante da noite de San Xoán coruñesa, que tamén deixou a clásica estampa dás praias de Riazor e Orzán cheas de lixo.

A noite saldouse en Galicia con diversas incidencias relativas a queimaduras e intoxicacións etílicas, sobre todo, así como golpes, feridas ou escordaduras, na súa maioría de carácter leve.

A Coruña, cidade que se envorca especialmente con San Xoán, concentrou a máis de 150.000 persoas na praia e vos barrios, cunhas 175 incidencias, "todo leve".