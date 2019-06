Detido un home en Ferrol por colocar un xeolocalizador no vehículo da súa exparella

Axentes da Comisaría da Policía Nacional de Ferrol-Narón detiveron un home de 39 anos por un suposto delito de violencia de xénero por colocar un xeolocalizador no coche da súa exparella. Segundo relatou a Policía Nacional, a investigación iniciouse após a denuncia formulada pola súa exmuller, ao descubrir un dispositivo de localización na roda de reposto do seu vehículo particular.

Por iso, axentes da Comisaría de Ferrol-Narón realizaron as xestións oportunas para "esclarecer como e quen puxera o localizador". Deste xeito, a Policía descubriu que o dispositivo fora adquirido polo home agora detido.

O arrestado "estaría seguindo continuamente á vítima, valéndose para iso do devandito artificio para coartar a plena liberdade de movementos da súa exparella, seguíndoa alá onde fose e impedindo un desenvolvemento normal da vida cotiá da mesma", destacan as mesmas fontes policiais.

O detido foi posto a disposición do xulgado de instrución número 2 de Ferrol —que se encargada dos asuntos de violencia de xénero--, despois do que quedou en liberdade con cargos.