Detido un home na Coruña por apuñalar a outro que non lle deu un cigarro

Axentes do Corpo Nacional de Policía detiveron a un home na Coruña como presunto autor dun delito de homicidio en grao de tentativa por apuñalar a outro que se negou a darlle un cigarro, segundo informa a Xefatura Superior de Policía de Galicia. Os feitos ocorreron o pasado día 30 de decembro, sobre as 17.00 horas, cando viandante camiñaba pola rúa Durán Loriga e foi abordado por un home que lle pediu un cigarro. O denunciante, que xa vira a ese home pedir diñeiro noutras ocasións, negouse a darlle tabaco.

Nese momento, o agresor comezou a increpalo verbalmente con diversos insultos. Acto seguido, agarrouno polo pescozo e comezou a ameazalo. O prexudicado tratou de defenderse e comezou unha discusión entre ambos. Após varios golpes finalizou a disputa e o denunciante dispúxose a marcharse do lugar.

Con todo, segundo varias testemuñas, o agresor sacou do seu peto un obxecto punzante e asestoulle unha puñalada á vítima "de maneira sorpresiva" por detrás. Cando o denunciante se deu a volta, recibiu outro impacto á altura do abdome. Acto seguido, o agresor fuxiu do lugar á carreira.

Os impactos do obxecto punzante que recibiu a vítima foron absorbidos pola cazadora e o resto da roupa que levaba. No entanto, presentaba múltiples golpes no seu rostro e nas súas mans. Do mesmo xeito a cazadora da vítima presentaba dous cortes, un no abdome e outro nas costas.

DETENCIÓN. Por estes feitos estableceuse un dispositivo de procura do autor dos feitos polas inmediacións, aínda que os axentes non lograron localizalo. Finalmente lograron pescudar a identidade do agresor, un home de 47 anos, con numerosas detencións anteriores.

Os investigadores localizárono a tarde do pasado 21 de xaneiro no Paseo Pedro Barrié da Maza e procederon á súa detención como presunto autor dun delito de homicidio en grao de tentativa. Após pasar a disposición xudicial, foi decretada prisión provisional.