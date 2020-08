Detido un home con antecedentes por asaltar cunha arma de fogo un comercio en Ourense

Axentes da Policía Nacional de Ourense detiveron a un home como presunto autor dun delito de roubo con intimidación con arma de fogo perpetrado nun establecemento comercial da zona do Couto.

Segundo informou a Policía Nacional, os feitos sucederon o 14 de agosto sobre as 16.35 horas cando un home entrou nun establecemento comercial para pedir unha botella de auga e, acto seguido, sacou un revólver co que encañonou á empregada e esixiulle a recadación. Así, esta entregoulle cinco euros, após o que se marchou do lugar á vez que lle asegurou que volvería pola tarde a por máis diñeiro.

A vítima chamou á Sala do 091 e acudiron ao lugar axentes da Brigada Provincial de Seguridade Cidadá e de Policía Xudicial, onde estableceron un dispositivo de procura que tivo como resultado a localización do presunto autor do feito delituoso no interior dun edificio no barrio de Covadonga da cidade por parte de policías do Grupo de Udev, "uns 45 minutos despois da chamada á Sala 091", indicaron as mesmas fontes.

Os policías dirixíronse ao interior do edificio, onde localizaron a dous homes nun rellano, un dos cales coincidía coas características físicas achegadas. Por iso, realizóuselle un cacheo preventivo de seguridade no que lle localizaron un revólver nese mesmo rellano que coincidía coa descrición do que fora usado no roubo.

Por iso, os axentes procederon á detención dun dos homes, que foi trasladado a dependencias policiais para continuar coas xestións. O detido foi identificado como un home de 41 anos natural de Xinzo de Limia, ao que lle constan 13 arrestos anteriores. Ingresou en prisión após pasar a disposición xudicial.