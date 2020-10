Detido en Cee un "perigoso" narco turco buscado pola Interpol

A Policía Nacional detivo no municipio coruñés de Cee o líder dunha organización criminal dedicada ao tráfico de drogas desarticulada en Turquía en 2006. Segundo informa a Policía nun comunicado, este "perigoso" delincuente estaba reclamado pola Interpol e a operación saldouse co seu arresto tras "varios meses de investigación".

A oficina de Interpol en Istambul emitiu unha orde internacional de detención do home. A organización que lideraba foi desarticulada no 2006, o que provocou ataques armados entre organizacións. No momento en que se desarticulou a citada banda interviñéronse un kalashnikov, unha granada de man, armas automáticas e sustancias estupefacientes.

Así, tívose coñecemento de que o home podía atoparse na provincia da Coruña e foi detido en Cee o pasado 30 de setembro. Logo do seu pase a disposición xudicial decretouse o seu ingreso en prisión.

Dada o "perigo" do home, o operativo levouse a cabo coa colaboración do Grupo de Operacións Especiais (GOES) da Xefatura Superior de Policía de Galicia. A investigación foi realizada polo Grupo de Delincuencia Organizada e Violenta, UDEV, da Brigada Provincial de Policía Xudicial da Coruña.