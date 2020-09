Detida unha parella que obrigaba a varias mulleres a exercer a prostitución en Vilagarcía

Axentes da Comisaría de Vilagarcía liberaron catro mulleres prostituídas nesta localidade arousá e detiveron unha parella integrante dunha organización dedicada á trata de seres humanos con fins de explotación sexual. Segundo informou a Policía Nacional, os feitos foron denunciados o pasado febreiro a través dunha chamada telefónica na que se alertaba de que unha muller se atopaba retida nun piso e non a deixaban saír, ademais de obrigala a exercer a prostitución.

Os axentes iniciaron a investigación e lograron contactar coa vítima por teléfono. A muller dixo que fora ameazada cun coitelo no pescozo por unha muller para obrigala a exercer a prostitución. Na súa declaración, a vítima indicou que nun primeiro momento viño de vacacións a España e trasladouse a Vilagarcía para traballar supostamente como "masaxista".

Unha vez no piso, onde vivían en compañía desa muller e a súa parella, comezaron as ameazas co coitelo, momentos nos que tiña que encerrarse nunha habitación en compañía doutras mozas, mentres golpeaba a porta e ameazaba con acoitelalas, sinalou a Policía.

A parella encargábase de xestionar o funcionamento do piso onde se exercía a prostitución. En concreto, o home publicaba os anuncios nunha páxina web e acompañaba ás mozas nas súas "saídas profesionais" a outros domicilios. Mentres, a muller encargábase do control dos servizos, da súa duración, do cobro e das coaccións e ameazas con retirarlles a documentación ás mozas e botalas de España.

DELITOS. Os axentes policiais detiveron aos dous este martes 22 de setembro polos delitos de trata de seres humanos con fins de explotación sexual, detención ilegal, e ameazas. Os arrestados son naturais de Colombia de 42 e 30 anos, ambos con antecedentes policiais.

Esta operación enmárcase dentro do plan da Policía Nacional contra trátaa de seres humanos con fins de explotación sexual. A Policía Nacional recorda que conta coa liña telefónica 900 10 50 90 e o correo [email protected] para facilitar a colaboración cidadá e a denuncia, anónima e confidencial, deste tipo de delitos, xa que non queda reflectida a chamada na factura telefónica.

Actualmente cóntase tamén con 106 axentes formados como interlocutores sociais contra trátaa de seres humanos. Estes expertos serán o punto de contacto permanente coa ONG para fomentar a colaboración coas vítimas de trata de seres humanos, garantir o intercambio mutuo de información, tendencias, estatísticas e promover os protocolos de coordinación que resulten necesarios para a asistencia ás vítimas e o apoio policial especializado na materia, explicou.