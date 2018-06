Detida unha muller tras un incendio na súa vivenda en Vigo

A Policía Nacional detivo a unha muller en relación co incendio á primeira hora da mañá deste xoves nun estudo na rúa Elduayen, en Vigo, segundo informaron fontes policiais.

A muller atópase nestes momentos detida e ingresada pendente de valoración psiquiátrica, precisan as fontes.

O incendio produciuse sobre as 6.30 horas e obrigou ao desaloxo de todo o edificio, situado no número 26 da céntrica rúa Elduayen, que permaneceu cortada ao tráfico mentres duraron os traballos dos bombeiros, e non causou danos persoais.