A Garda Civil detivo a unha moza veciña de Pontevedra cando pretendía cobrar a recompensa económica que ofrecera unha escritora por recuperar un portátil que lle subtraeron recentemente no municipio de Poio, no que tiña o borrador do seu próximo libro. Segundo informou o instituto armado, os feitos, que ocorreron o pasado luns día 3 na praia de Lourido, foron investigados por efectivos do Posto da Garda Civil de Pontevedra por mor da denuncia formulada por unha nova escritora, despois de que lle substraesen un bolso que contiña un computador portátil e dous teléfonos móbiles.

A propietaria do portátil mostrou desde o principio "unha especial preocupación pola perda duns arquivos que almacenaba no computador, relacionados cun borrador dun libro que tiña previsto publicar en breve", concretaron as mesmas fontes. Esta circunstancia propiciou, posiblemente, que a denunciante difundise a través das redes sociais a intención de pagar unha recompensa económica pola recuperación dos efectos que lle subtraeron, abundou a Benemérita.

En resposta a este anuncio unha moza púxose en contacto con ela para ofrecerlle a devolución dos arquivos previo pago da recompensa. A cita, que levaría a cabo nun establecemento comercial de Poio, foi cuberta a través dun dispositivo especial de seguridade cidadá do Posto da Garda Civil de Pontevedra.

Deste xeito, a moza foi detida 'in fraganti' cando pretendía entregar á denunciante un pendrive cos arquivos da súa obra literaria. A detida é unha moza de 18 anos veciña de Pontevedra, con antecedentes policiais, arrestada como presunta autora dos delitos de furto e extorsión.

Foi posta a disposición do xulgado de Instrución de garda de Pontevedra, que decretou a súa liberdade provisional con cargos. A investigación continúa aberta para recuperar a totalidade dos efectos subtraídos.