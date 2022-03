Conmoción tras el tiroteo en una gasolinera a 10 minutos de Carballedo: "Pudo haber sido peor"

El hombre de 48 años de edad detenido este pasado martes por un tiroteo con cuatro heridos en una gasolinera en el municipio de Vilamarín (Ourense) pasará este jueves a disposición judicial. Así lo han confirmado fuentes de la Guardia Civil, que han concretado que el juzgado al que se han remitido las diligencias ha declarado las actuaciones secretas.

El hombre irrumpió armado con una escopeta en la estación de servicio del concello ourensano, a 10 minutos en coche de Carballedo —provincia de Lugo— y abrió fuego, hiriendo a cuatro personas que fueron ingresadas en el hospital. Pese a su gravedad, el suceso pudo haber acabado en una tragedia mayor si los proyectiles hubieran alcanzado los surtidores o alguna de las zonas sensibles al fuego de la gasolinera. O si se hubiera producido media hora antes, cuando la cafetería, uno de los pocos locales de hostelería de la zona de Tamallancos, estaba atestada. "Foi ás catro da tarde. Se chega a ser ás tres e media, cando tiñamos o bar cheo coa xente das comidas, non sei que houbese pasado", sintetizaba una camarera al diario La Región.

El autor de los hechos, que fue detenido cuando trataba de darse a la fuga, inició el tiroteo en los exteriores de la gasolinera pero lo trasladó al interior de la cafetería cuando sus objetivos corrieron adentro a refugiarse. Y el blanco de su ataque eran tres miembros de una familia gitana con los que el escopetero y sus allegados, de la misma etnia, mantenían un enfrentamiento que, según algunas fuentes, podría deberse al rechazo de una de las partes a una relación entre dos adolescentes de sendas familias. Uno y otro clan residen puerta con puerta en el poblado de A Cabeanca, en el extrarradio de Ourense, motivo por el cual la Guardia Civil sopesaba establecer un dispositivo de vigilancia por temor a que se desencadene una venganza.

En cuanto a los cuatro heridos, los tres de la familia rival a la del autor de los hechos son un matrimonio y un hijo de estos, de 18 años. El padre fue el peor parado y, al parecer, perdió mucha sangre por una herida de perdigón en un brazo por la que los trabajadores de la gasolinera le hicieron un torniquete antes de que llegase el helicóptero medicalizado que lo trasladó al Chuo de Ourense.

La gasolinera de Vilamarín en la que se produjo el tiroteo. TVG

El cuarto afectado es un septuagenario de la zona que, como cada día, estaba jugando su partida de cartas en el bar y que fue alcanzado por un proyectil levemente.

La Guardia Civil ha abierto una investigación para aclarar las causas del suceso y baraja que el autor de los hechos siguiese en coche a la familia, sin descartar que se hubiesen citado allí para resolver sus diferencias.

El atacante es vecino de Amoeiro, concello con el que linda el asentamiento de A Cabeanca, y no tiene licencia de armas.

"PUDO HABER SIDO PEOR". Tras el ataque, se sucedía un comentario en la zona: "pudo haber sido peor". Coincidían en esta idea los trabajadores del área de servicio y el alcalde de Vilamarín, Amador Vázquez. "Por sorte xa pasara o horario de comida e non había tanta xente", indicó. Asimismo, hubo fortuna en que los perdigones no impactasen contra los surtidores en un espacio tan sensible al fuego como es una gasolinera. Sí alcanzaron varios coches, con notorios daños de chapa.