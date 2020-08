Un hombre de unos 55 años, vecino del lugar de Chan do Coello, en Soutomaior, fue detenido al filo de las 15.00 horas de este viernes después de acabar con la vida de su hermana, Genoveva, de 62, y de la hija de ésta, Noelia, de 23, tras dispararles a bocajarro con una pistola. El doble crimen se produjo, según las primeras hipótesis, cuando Genoveva iba a reclamarle a su hermano Miguel (el detenido) una escalera que le había dejado días antes.

Las víctimas mortales residían en Vigo con la pareja de Genoveva, que explicó a este periódico que no se esperaba tal reacción por parte de su cuñado.

Otros vecinos detallan que las consecuencias del consumo abusivo de drogas años atrás habrían hecho mella en el investigado, lo que le habría provocado un estado de alteración tal como para cometer los homicidios.

El área permaneció acordonada hasta pasadas las 20.30 horas. La comisión judicial ordenó el levantamiento de los cadáveres al filo de las 19.30 horas. El coronel del Instituto Armado en Pontevedra, Simón Venzal, se desplazó al terreno desde las 18.00 horas para coordinar el operativo.

El presunto autor del crimen fue trasladado al hospital para ser sometido a un análisis psiquiátrico en cuanto fue detenido.

El alcalde de Soutomaior, Agustín Reguera, indicó que el arrestado vivía solo en una infravivienda que se encuentra bastante retirada, en Monte do Coello, y que se había construido él mismo. Asímismo, indicó que cuando llegó la Policía, se encontraron al hombre sentado en una silla al lado de los cadáveres. En ese lugar se produjo el doble crimen.



TESTIMONIOS. Raquel, hermana de una de las víctimas y del presunto asesino de Soutomaior, señala que aunque la relación familiar no era muy estrecha entre los hermanos ninguno de ellos eran personas violentas. No se explica lo sucedido. "Me parece increíble, de ciencia ficción, que tuviese un arma de fuego", respondió al ser preguntada por los periodistas sobre el crimen.

Por su parte, el viúdo de la mayor de las fallecidas, indicó que el detenido era drogadicto y que estaba en el punto de mira de la Guardia Civil. "Lo tenía para meterlo en el calabozo", dijo. Sin embargo, reconoce que no era violento.