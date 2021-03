Detenido en Sanxenxo un vecino de Lugo por negarse a usar la mascarilla y enfrentarse a los agentes

La Policía Local de Sanxenxo detuvo este sábado a un vecino de Lugo de 38 años por negarse a poner la mascarilla y actuar de manera "desafiante" con los agentes. Lo encontraron sin protección en dos ocasiones en terrazas diferentes cuando no estaba consumiendo.

Atendiendo a la información divulgada por la Policía, cuando los agentes pidieron al hombre que se pusiese la mascarilla se negó y comenzó a insultarlos. "A ti nunca te dieron una paliza, a ver si te va a tocar hoy", les dijo, al tiempo que los llamo "burras" y "analfabetos". El atestado recoge aun más afirmaciones del detenido: "De aquí no me muevo sin que me detengáis".