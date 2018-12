Detenido en Ourense por intentar matar con dos cuchillos a un vecino

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre en Ourense por intentar matar a un vecino en su vivienda, a la que accedió con un cuchillo en cada mano.

Según ha informado la Policía Nacional, ha sido detenido el hombre como presunto autor de un delito de tentativa de homicidio y allanamiento de morada en un domicilio de la ciudad de Ourense.

Los hechos que motivaron la detención sucedieron el 14 de diciembre a las 23.50 horas cuando se recibió llamada en la Sala 091 cuando un joven manifestó que un vecino le amenazaba con unos cuchillos "diciendo que lo va a rajar", han indicado las mismas fuentes.

Agentes del Grupo de Seguridad Ciudadana de la Comisaría Provincial de Ourense se dirigieron al lugar y cuando llamaron al interfono para que le abrieran la puerta escucharon la voz de un varón que gritaba "te voy a matar, te voy a matar". Por ello, subieron "rápidamente las escaleras" y encontraron en el rellano del cuarto piso a un hombre "fuera de sí" que esgrimía dos cuchillos.

Los agentes de policía procedieron a reducir al hombre y a inmovilizarlo, al que intervinieron los cuchillos. La víctima manifestó que cuando se encontraba en su vivienda alguien timbró a la puerta y, al mirar por la mirilla, se encontró que algo la bloqueaba, "por lo que abrió la puerta pensando que era un amigo suyo que solía hacer este tipo de bromas", relata la Policía.

Al abrir vio a su vecino con un cuchillo en cada mano, quien accedió al interior del piso por la fuerza y "acometiendo con los cuchillos con la clara intención de clavárselos", añaden las mismas fuentes. El varón consiguió "con un salto evitar el impacto" de los cuchillos, a la vez que gritaba para pedir ayuda a un amigo que se hallaba en el interior. Entre ambos consiguieron empujarle y cerrarle la puerta y seguidamente llamar a la Policía.

Mientras la víctima relata los hechos, el presunto autor continúa repitiendo que "los iba a matar, esa es la verdad", destaca la Policía. Por estos hechos se procede a su detención y posterior traslado a dependencias policiales para continuar con las gestiones oportunas, mientras el detenido no para de gritar "que no entendía su detención, que no había pegado a nadie y que no quería pegar a nadie, que lo que quería era matarlos".

El detenido es un hombre de 57 años de edad natural de Ourense al que le constan tres detenciones anteriores. Ha quedado en libertad tras pasar a disposición judicial.