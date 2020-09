Intenta agredir a un policía tras rechazar la mascarilla porque "el virus no existe"

La Policía ha detenido en Vigo a un joven negacionista de 18 años tras intentar agredir al agente que estaba tramitando una sanción administrativa contra él por negarse a usar mascarilla.

Según han informado este miércoles fuentes policiales, los hechos tuvieron lugar a las 22.40 del martes, cuando una patrulla se cruzó en la calle Sagunto con tres jóvenes que caminaban juntos, uno de los cuales no llevaba mascarilla.

Tras interceptar al trío, los agentes procedieron a la identificación del que no llevaba mascarilla, el cual dijo que "el virus no existe" para justificar no llevar el cubrebocas.

Los agentes le instaron a que adquiriese una e incluso uno de sus acompañantes le ofreció una, pero el joven la rechazó.

Los agentes le informaron entonces que de persistir en su actitud lo propondrían para sanción, a lo que el joven replicó que no sería la primera vez, por lo que iniciaron el trámite de la correspondiente sanción administrativa.

En ese momento, el joven se abalanzó por sorpresa sobre el agente, tratando de agarrarle el cuello con ambas manos, por lo que fue reducido, engrilletado y detenido como autor de un delito de atentado contra un agente de la autoridad.