Detenido en Madrid el presunto asesino de la coruñesa Mónica Marcos

La Policía Nacional ha detenido en la noche de este jueves en Madrid a José Galdo, el hombre de 48 años que supuestamente mató a puñaladas a su pareja de 52 años en A Coruña, según han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

El hombre permaneció todo el jueves en paradero desconocido y fue localizado en la capital de España cuando buscaba alojamiento y tuvo que identificarse. La víctima es Mónica Marcos, una coruñesa que regentaba una conocida panadería en el barrio de O Birloque, y que murió asesinada a puñaladas en su casa presuntamente a manos de su pareja. La Policía sitúa los hechos entre las 22.00 miércoles y las 01.30 horas del jueves, cuando el cadáver de la mujer fue descubierto por su hijo Manuel.

El chico gritó al ver la sobrecogedora escena y un vecino llamó al 112, que trasladó un dispositivo de emergencia al domicilio de Mónica, pero el 061 no pudo hacer nada por ella. En shock, el joven sacó fuerzas para decirles a los policías, con pleno convencimiento, el nombre del asesino de su madre: Josele, como se hace llamar José Galdo, un hombre de fuera de Galicia que se había mudado a casa de Mónica hace dos meses, los que llevaban juntos. Llegó a la ciudad herculina con dos antecedentes a sus espaldas, condenado por maltratar a otras dos mujeres, circunstancia que no se sabe si su víctima llegó a conocer.

Su oscuro pasado lo constataron en su base de datos los agentes de la Policía Nacional, que sabedores de que las primeras horas tras una desaparición —forzosa o voluntaria, como en este caso— son cruciales, desplegaron inmediatamente un dispositivo de búsqueda no solo en la ciudad de A Coruña, sino en toda su área metropolitana. Fuentes cercanas al caso apuntan a que se pudo tratar de un crimen planificado en el que el asesino tenía diseñado un plan de huida.

En su fuga, abortada en la capital de España a última hora de la tarde, contó además además con una aliada: la oscuridad. Así evitó que pudiesen reconocerlo fácilmente vecinos de O Birloque, un barrio que, por otra parte, se vacía al caer el sol.

DISCUSIÓ HACE DÍAS. Mientras los policías rastreaban cada esquina de A Coruña, en casa de Mónica, de cuerpo presente, se reunieron sus dos hijos, Manuel y Sheila, además de otros allegados. También se presentó el juez de guardia para el levantamiento del cuerpo, que ya se encuentra en las instalaciones del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) a la espera de que se le practique la autopsia, diligencia forense que aportará más información en un caso del que, con todo, se conocen ya las principales claves.

Una de ellas la dio el vástago de Mónica y la refrendaron varios vecinos: "Tuvieron una discusión muy fuerte hace unos días". La víctima, tal y como ratificó la Policía, no lo había denunciado, aunque también hay que tener en cuenta que llevaban viviendo bajo el mismo techo solo dos meses. Mónica, según su entorno, conocía a Josele desde hacía ya varios años, aunque la relación era de amistad y online. Pero este verano surgió algo más y él no se lo pensó y se trasladó a su casa.

Otro de los aspectos fundamentales es el arma homicida. Los agentes guardaron en una bolsa un cuchillo bañado en sangre que encontraron al lado del cadáver.

Ella, "un amor" y "moi querida"; él, "un chulito"

No hay nadie en O Birloque que no conociese a Mónica. No es un decir: lleva décadas despachando pan en la principal panadería del barrio, que de hecho lleva el nombre del mismo. Y los vecinos, no solo sus clientes, solo dicen cosas buenas de ella: "Era un amor, un sol", comentaba una mujer de avanzada edad a la TVG, "del Birloque de toda la vida, como Mónica". "Era moi querida", apunta otra vecina conteniendo las lágrimas.



Pero los calificativos cambian cuando se trata de Josele. "Nunca me cayó bien. Lo digo por el aspecto que transmitía, me parece un chulito", comenta otro residente, que no tiene inconvenientes en reconocer que, pese a que Josele «no llevaba mucho en el barrio", no le daba buenas vibraciones.



La panadería El Birloque es una de las más conocidas de A Coruña. Este jueves, un cartel de cerrado por causas ajenas colgaba de la puerta.