Roger Serafín Rodríguez Vázquez, el vecino de Narón de 49 años detenido como presunto autor del asesinato de Elisa Abruñedo hace diez años, ha confesado ser culpable de los hechos ante la Guardia Civil.

Los agentes de la Uco –responsables de la investigación– han sometido al detenido a duros y extensos interrogatorios desde su arresto el pasado martes, prolongados hasta altas horas de la madrugada, que habrían llevado al presunto agresor sexual y asesino a declararse culpable.

El detenido permanece en los juzgados de Ferrol, donde tiene previsto comparecer ante la jueza del Juzgado de Instrucción número 2, que tiene decretado el secreto del sumario, y que ha suspendido todos los asuntos programados para este jueves y así centrarse en este caso.

El detenido llegó a la sede judicial sobre las 10.30 horas de este jueves en un vehículo todoterreno de la Guardia Civil, apoyado por otra patrulla del instituto armado.

El vehículo en el que viajaba junto a los agentes se detuvo a las puertas de juzgado, pero finalmente la Policía Nacional recomendó introducir al arrestado por el sótano del edificio judicial.

Investigan si Roger Serafín mató también a Socorro Pérez

El trabajo de la Guardia Civil para dar con el presunto autor del crimen de Elisa Abruñedo podría figurar en los manuales de criminología como una auténtica obra de ingeniería policial. Los investigadores cribaron el ADN de miles de personas de la comarcas del Eume y Ferrolterra a lo largo de varios años y lograron dar con la aguja en el pajar: un familiar del detenido ofreció su saliva y ese fenotipo pelirrojo coincidía con las muestras genéticas del cadáver.

El coche del supuesto asesino, un Citroën ZX como el que vio un vecino de Elisa el día de su muerte y que es una rara avis automovilística actualmente, hizo el resto.

Con esa misma mezcla de cautela, aplomo, perseverancia y eficacia en las averiguaciones, la Guardia Civil trata ahora de dirimir si Roger Serafín Rodríguez Vázquez perpetró también el de Socorro Pérez, otro de los crímenes sin resolver de la crónica negra gallega. Las similitudes son inquietantes: dos mujeres entre los 40 y 50 años salen a pasear y son asaltadas y asesinadas, en un caso con un cuchillo y en el otro con una piedra, tras lo que sus cadáveres aparecen en zonas boscosas y con evidencias de haber sido agredidas sexualmente.

Lo que los separa son dos años y 200 kilómetros, los que hay entre Cabanas, donde el 1 de septiembre de 2013 fue violada y asesinada Elisa, y las afueras de Ourense, donde Socorro corrió la misma desdicha el 2 de mayo de 2015. Los investigadores no descartan ningún extremo, como que Roger Serafín sea un depredador sexual sin reparos para cruzar Galicia en busca de víctimas. Además, se sabe que por su condición de cazador se desplazaba asiduamente por zonas boscosas, como en las que aparecieron muertas Elisa y Socorro.

Y no solo se investiga la vinculación del detenido con estos crímenes, sino también con un intento de agresión a una joven en Santa Cristina, en Oleiros. Según la TVG, la víctima habría descrito a su asaltante como un hombre corpulento y pelirrojo, características que unidas no son las más comunes y que abren la puerta a que Roger Serafín, que vive a 40 minutos en coche del lugar de la agresión, pudiese estar este episodio.

Así, con la cautela y hermetismo que requiere la situación, la Guardia Civil seguirá investigando la posible vinculación de estos dos casos sin resolver con el presunto violador y asesino de Elisa Abruñedo. Es muy probable que el miércoles, además de por el crimen por el que fue detenido, le preguntasen también por estos dos episodios, habida cuenta de que fue sometido a horas y horas de interrogatorios.

De hecho, la extensión de estas diligencias obligó a prácticamente agotar el plazo máximo de 72 horas del detenido en sede policial.

¿Cómo lograron capturar a Roger Serafín?

En las últimas horas se vino repitiendo una pregunta en las calles y bares de toda Galicia: ¿cómo lograron coger al [presunto] asesino diez años después? La explicación es sencilla en comparación con el arduo trabajo investigador que realizaron conjuntamente los expertos de la comandancia de la Guardia Civil de A Coruña y sus colegas de la Unidad Central Operativa (Uco), llegados desde Madrid con el aval de haber resuelto los crímenes de Asunta y Diana Quer.

Partiendo de que el violador y asesino de Elisa había dejado muestras biológicas –saliva–, se propusieron una tarea casi quimérica: cotejar el ADN de toda la población posible de Ferrolterra y Eume. Con tomas de muestras incluso a pie de carreteras –con test similares a las PCR del covidauto–, que por cuestiones legales no eran obligatorias, lograron que un buen número de vecinos accediese. Entre ellos, indica la TVG, un pariente de Roger Serafín, que arrojó el único fenotipo pelirrojo de la muestra. Y resultó que coincidía, además, con el del cadáver.

Como es lógico, investigaron a este varón, pero su perfil no encajaba. Ampliaron el radio a su familia y cayeron en la cuenta de que uno de sus parientes conduce un Citroën ZX de 30 años como el que vieron en el lugar y fecha del crimen. Su nombre: Roger Serafín.

El hijo mayor de Elisa: "Este tipo de gentuza debería de pagar como tiene que pagar"

Dolor, una pizca de alivio y mucha rabia. Ese difícil cóctel de sentimientos lo exteriorizó este miércoles Adrián Fernández Abruñedo, el hijo mayor de Elisa, solo unas horas después de conocer la identidad del hombre que supuestamente violó y mató a su madre. "Que este tipo de gentuza pague como tiene que pagar", expresaba ayer ante los medios.

"Yo quiero justicia y que este tipo de gentuza o calaña pague como tiene que pagar, no como hace ahora en la cárcel, estando sanitos, aislados para que no les pase nada y luego para casa", indicaba el promogénito de Elisa, que a sus 34 años no ha tenido, por desgracia, una vida en absoluto fácil: un año y medio después de perder a su progenitora recibió el mazazo de la muerte de su padre, Manuel Fernández, quedando huérfanos Adrián y su hermano menor, Álvaro, de 31.

El hijo mayor de Elisa manifestó que siempre ha mantenido la confianza de que el caso de su madre resolvería. "Yo siempre he tenido esperanza y dije que a cabezón no me gana nadie, es algo que saqué de mi familia. Siempre quiero llegar hasta el final", reseñó el chico.