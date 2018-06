Tres detenidas en Ourense por favorecer la inmigración ilegal y dos por falsedad documental 

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Ourense a tres mujeres por favorecer la inmigración ilegal y dos por falsedad documental por tramitar el visado como turista de cuatro menores con el fin de que sus progenitores entren en España y no retornen a su país de origen, al ser empadronados días después de su llegada.

Según ha informado la Policía Nacional, las detenciones se llevaron a cabo el pasado 8 de junio por unos hechos que comenzaron el 26 de abril de 2018, cuando se detecta que unas ciudadanas españolas de origen dominicano tramitaron ante las autoridades consulares de España en la República Dominicana un visado 'tipo C' como turista, de cuatro menores para que pudiesen acceder a territorio nacional.

Esto, según sostiene la Policía, "implicaría el regreso de los menores a su país de origen una vez expirado el plazo autorizado en dicho visado de turista". Las mismas fuentes puntualizan que se trata de "visados obtenidos mediante engaño con la única finalidad de los progenitores de que los menores entren en España y no retornen a su país de origen, ya que son empadronados escasos días después de su llegada a España".

Con ello, se pueden beneficiar "de la protección" que España "brinda a los menores", que "no pueden ser expulsados pese a encontrarse en situación irregular al tratarse de menores de edad, incluso escolarizándolos en situación irregular y accediendo a beneficios sanitarios", indica la Policía.

La investigación llevada a cabo por la Brigada de Extranjería y Fronteras de la Comisaría Provincial de Ourense concluyó que dichas ciudadanas "realizan todas las acciones de falsear las condiciones de acceso, viajar como turista, para la obtención de un visado de reagrupación familiar para los menores".

Ello debido a que "es prácticamente inviable porque deben cumplir una serie de requisitos previos, entre ellos disponer de medios económicos suficientes o el haber enviado un dinero mensual a su país de origen durante un tiempo continuado previo para acreditar que el menor depende únicamente de su progenitor para su sustento", indica la Policía.

Sin embargo, al encontrarse el menor en territorio nacional, aunque su vía de acceso no ha sido lícita para residir en España, ya que el visado 'tipo C' solo les habilita para estancia de corta duración máximo 90 días. "Les hace más fácil su regularización, es decir que dichos progenitores saben que la Administración no actuará en la repatriación de los mismos y no les importa la situación de irregularidad de estos", apunta la Policía Nacional.

FALSEDAD DOCUMENTAL. Las otras dos mujeres detenidas, añade la Policía, "incurren en un delito de falsedad documental", toda vez que "de mutuo acuerdo se inscriben en el padrón municipal de Ourense en el domicilio de una de ellas y a sabiendas de que la misma no va a residir con su hija menor de edad en el mismo".

En su declaración admiten el "empadronamiento fraudulento", subraya la Policía, de la otra mujer y su hija menor de edad de la que desconoce cualquier dato de identidad previo acuerdo "y a sabiendas por ambas partes de que nunca residirían en el domicilio en el que han causado alta, manifestando incluso que ambas personas no se encuentran en la actualidad en territorio nacional", agregan las mismas fuentes.

Las detenidas son una mujer de 41 años, que cuenta con un arresto anterior; otra de 45 años; una tercera de 32, estas dos sin antecedentes, y todas ellas nacidas en la República Dominicana.

A ellas se suma una cuarta mujer detenida de 51 años nacida en la República Dominicana y la quinta una chica de 23 años nacida en Ourense. En esta caso ambas carecen de detenciones anteriores. Todas ellas han quedado en libertad en dependencias policiales.