Detenida una cuarta persona por la paliza mortal a Samuel

La Policía Nacional ha detenido a un cuarto joven de entre 20 y 25 años por la muerte de Samuel Luiz el pasado sábado en A Coruña.

El arrestado es amigo de los otros tres detenidos el pasado martes en la ciudad gallega –dos chicos y una chica– como presuntos autores de la muerte del joven de 24 años. Ninguno de los cuatro conocía a Samuel. Está acusado de homicidio y apropiación indebida, según ha indicado la Policía en su cuenta de Twitter.

Según ha indicado la Delegación del Gobierno en Galicia, a los otros tres arrestados solo se les imputa un delito deh homicidio. Esta detención ha sido fruto de la información obtenida por la Policía Nacional en las testificales durante el pasado miércoles.

A ninguna de las cuatro personas detenidas hasta el momento le constan antecedentes. La investigación sigue abierta y bajo secreto de sumario por orden del juzgado.

🚩Detenida una cuarta persona como presunta autora de la muerte de #Samuel



Se trata de un varón de entre 20 y 25 años, acusado de homicidio y apropiación indebida pic.twitter.com/oHwyyBdq1a — Policía Nacional (@policia) July 8, 2021

INVESTIGACIÓN. Los tres jóvenes detenidos por el crimen de Samuel Luiz en A Coruña, dos varones y una mujer de entre 20 y 25 años, son amigos entre ellos pero no conocían a la víctima. De confirmarse este extremo, podría ser relevante de cara a calificar el caso como crimen homófobo o no, aunque todavía es pronto para sacar conclusiones. Los cuatro arrestados permanecen en la comisaría de Lonzas a la espera de pasar a disposición judicial.

De forma paralela continúan las pesquisas con pruebas testificales e interrogatorios. Fuentes cercanas al caso aseguraron a Efe que los agentes tomaron declaración hasta el momento a 16 personas y este jueves estaba previsto que pasasen otras cinco por comisaría, entre ellos un joven sin papeles que trató de defender a Samuel.

También los investigadores siguen visionando las imágenes tanto de cámaras públicas como privadas que hay instaladas en esa zona, con el objetivo de dirimir lo sucedido. Y también de teléfonos móviles de particulares, aunque algunas imágenes no son nítidas, lo que retrasa la búsqueda.

La investigación está "encaminada", pero se va paso a paso y con rigor para determinar la responsabilidad individual de los presuntos autores en la muerte de Samuel.

Sin descartar ningún móvil, fuentes cercanas al caso insisten en que los primeros indicios sobre lo que sucedió en torno a las tres de la madrugada del pasado sábado apuntan a una pelea que se inició en la calle a las puertas de una discoteca. Una videollamada realizada por el joven de 24 años junto a unas amigas fue el detonante. Un chico empezó a discutir con Samuel, al que reprochó que les estuviera grabando.

Al enzarzarse ambos, salieron del local más amigos del presunto agresor que comenzaron a pegarle desde ese punto hasta la avenida de Buenos Aires, unos 150 o 200 metros de distancia, lo que desencadenó un tumulto de personas. Las autoridades dan por hecho que se practicarán más detenciones próximamente —se habla de cuatro implicados más en la paliza—. El delegado del Gobierno en Galicia. José Miñones, afirmó además que no se descarta ninguna vía de investigación sobre el móvil del crimen, «una de ellas la homófoba», si bien será el juez quien dicte si hay delito de odio.

También la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, aprovechó su presencia en Bergondo para pedir prudencia a la hora de hablar sobre si se trata o no de un crimen homófobo.

DOS AMIGAS. Dos de las amigas de Samuel se mostraron "esperanzadas por cómo avanza la investigación" y "agradecidas" por todo el apoyo recibido. Así se pronunciaron el miércoles tras declarar por separado en Lonzas. A su salida, ambas amigas recalcaron una vez más la motivación homófoba del crimen e insistieron en los insultos vertidos contra Samuel la noche de ese sábado mientras lo apaleaban, como "maricón de mierda".

Piden nombrar la avenida como Samuel Luiz

Renombrar la avenida Buenos Aires de A Coruña como avenida Samuel Luiz. Esta es la petición registrada ayer en Change.org y que superaba las 2.000 firmas al cierre de esta edición. Es la calle donde el joven recibió la paliza mortal.



LUTO OFICIAL. La Asociación pola Liberdade Afectiva e Sexual (Alas) le solicitó al Ayuntamiento de A Coruña que decrete el luto oficial por la muerte de Samuel.



RICKY MARTIN SE SUMA. El famoso artista puertorriqueño Ricky Martin se sumó a la condena del asesinato de Samuel Luiz. "Digan su nombre (say his name) Samuel Luiz Muñiz. #JusticiaParaSamuel", escribió el cantautor puertorriqueño en Instagram, en castellano e inglés.



BATALLA POLÍTICA. El crimen sigue generando un enfrentamiento político a nivel nacional entre derecha e izquierda y, en particular, entre Vox y el Gobierno. Este miércoles se sucedieron las acusaciones.