Agentes de la Policía Nacional han detenido en Ourense a Ángel R.D., la expareja de Beatriz Lijó Gesteira, la mujer de 47 años hallada muerta con signos de violencia este domingo de Baiona en un nuevo caso de violencia machista. El arrestado cometió el crimen con un machete en presencia de los hijos de la pareja, de 7 y 9 años, a los que después dejó en casa de sus abuelos.

El hombre se entregó este lunes en comisaría, después que se hubiese desplegado un gran dispositivo para tratar de localizarlo. Será trasladado a la comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra.

Fue en torno a las 21.30 horas de este domingo cuando los vecinos del número cuatro de la calle San Roque, en el barrio de A Percibilleira de Baiona, dieron la voz de alarma por el hallazgo del cuerpo de una mujer con un fuerte golpe en la cabeza en la zona de acceso a una vivienda. La Guardia Civil inició entonces las pesquisas, que apuntan a un caso de violencia de género, y la búsqueda de la expareja de la mujer.

Según ha explicado a Europa Press el alcalde de Baiona, Carlos Gómez, los hechos habrían sucedido a última hora del domingo, cuando la expareja de la mujer acudió al domicilio para devolver a los dos hijos menores, con los que había pasado el fin de semana.

Además del golpe en la cabeza, la víctima presentaba heridas de arma blanca producidas, presuntamente, por un machete.

El hombre habría cometido el crimen delante de los niños. Posteriormente, llevó a los menores a casa de sus abuelos paternos, y se dio a la fuga.

Una amiga de Beatriz Lijó Gesteira ha asegurado que la víctima presentía lo que iba a pasar. "Yo creo que él no estaba muy bien porque ella siempre dijo que la iba a matar y mira, al final la mató", ha asegurado a los periodistas que han acudido a la vivienda donde se ha producido el crimen.

"Ella siempre tuvo miedo, siempre dijo que estaba loco y que le iba a hacer algo y mira, lo planeó y al final lo hizo. Horrible, horrible", ha añadido.

Esta amiga de la víctima asegura que no conocía al presunto asesino, del que Bea estaba separada, aunque sí a los dos hijos de la víctima, así como a la madre, fallecida, y que "era muy buena gente, toda muy buena familia".

Por su parte, la esposa de la prima de la víctima, que se ha confesado "en shock", ha asegurado que fue una tía de la víctima quien encontró el cadáver tirado en la puerta de su casa, y, de no ser eso, aún no se creería lo que ha sucedido.

"Él siempre fue muy conflictivo hacia ella, porque no le dejaba que los niños fueran a actividades, le prohibía tomar decisiones sola sobre los hijos y nunca le quería firmar nada, con el tema siempre fue muy receloso", ha asegurado.

Esta familiar ha explicado que recientemente el presunto asesino había perdido la custodia temporal de los hijos; "solo los podía ver cada 15 días, y ella, que era tan buena, le dejó que se los llevara ayer y cuando vino a traérselos, pues la mató", ha continuado. "Y el muy cobarde no tiene el valor de quitarse la vida él, sino que va y se entrega voluntariamente aplicando demencia", ha concluido.

La mujer de 47 años hallada muerta presentaba "varios golpes contundentes" en la cabeza y la Policía Nacional ha detenido este lunes a su expareja, de su misma edad, en Ourense después de que el presunto autor del crimen acudiese a la comisaría para entregarse.



La pareja tenía dos hijos menores que vivían con la víctima, según ha confirmado este lunes en Lalín la subdelegada del Gobierno en Pontevedra, Maica Larriba, de modo que se suman a los once niños huérfanos contabilizados hasta ahora en España en lo que va de 2023 cuyas madres han sido asesinadas por crímenes machistas.

"La investigación está abierta y a la espera de confirmación por parte de la Delegación de Gobierno para la violencia de género de que se trata de un caso de violencia de género", ha explicado Larriba, si bien así es como esta investigando ya el suceso por la Guardia Civil, cuerpo que se encuentra a la espera del traslado del presunto autor del asesinato a sus dependencias en Baiona. No existían denuncias previas en la pareja, según ha confirmado Larriba.

Unas 200 personas se han concentrado esta mañana de lunes en la Plaza del Ayuntamiento de Baiona para mostrar su repulsa por el asesinato machista ocurrido el domingo en la localidad y en solidaridad con la familia de la víctima.



La concentración se ha formado de manera espontánea después de que se conociese el suceso y a ella se ha sumado también el alcalde, Carlos Gómez, quien este lunes ha condenado el crimen.



“Día aciago para el pueblo de Baiona y sobre todo para una familia vecina”, ha dicho a EFE Gómez, quien ha hablado de la “impotencia y consternación con lo que ha pasado”.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha condenado el asesinato machista cometido ayer por la noche en Baiona y ha instado a no detenerse hasta acabar "juntos" con esta "lacra" de la violencia contra las mujeres.

A través de un mensaje en su cuenta de la red social Twitter, Rueda expresa "mucho dolor al conocer un nuevo caso de asesinato machista en Galicia", ante el que "no hay suficientes palabras para condenar esta atrocidad que sufren las mujeres", añade.

Moita dor ao coñecer un novo caso de asasinato machista en Galicia. Non hai suficientes palabras para condenar esta atrocidade que sofren as mulleres.



Non podemos deternos ata rematar con esta lacra. Xuntos.



O meu cariño á familia e amizades da vítima e a toda a vila de Baiona