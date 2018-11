Axentes da Policía Nacional detiveron a un preso fuxido do cárcere ourensán de Pereiro de Aguiar tras cometer un roubo con intimidación na cidade de Ourense.

Segundo informaron os axentes, o home, de 34 anos, atopábase fuxido desde facía varios meses da penitenciaría ourensá cando, o pasado 11 de novembro, cometeu un roubo con intimidación nun local comercial da zona da Ponte.

Os feitos tiveron lugar sobre as 20.30 horas, cando o home entrou nun local comercial de Ourense, onde se atopaba traballando unha muller, vestido con roupa escura e unha boina negra cubrindo a cabeza. O detido preguntou á muller se tiña comida de gato, ante o que o acompañou ao andel do fondo da tenda, onde o home lle dixo que "esa non era a comida que lle gustaba ao seu gato".

Pasada media hora, o sospeitoso volveu entrar na tenda e de novo pediu comida para gatos. Ao regresar cara á caixa rexistradora, e en actitude "intimidatoria", o home exhibiu un cutter e esixiulle á traballadora a recadación da caixa. Con todo, lonxe de amedrentarse, a muller colleu un coitelo de cociña do establecemento e ameazou ao ladrón, que fuxiu.

VOLVEU VELO POLA RÚA. Este martes pasado a vítima volveu ver ao mediodía ao home que tentara roubarlle camiñando pola rúa, polo que chamou á Policía Nacional achegando as súas características.

Os axentes trasladáronse ao lugar e montaron un operativo de procura que culminou coa localización e detención do home. No seu poder foi localizada unha navalla e luvas de látex, polo que os axentes cren que se dirixía a cometer un novo roubo.

Ao identificalo descubriron, ademais, que o home tiña en vigor dúas ordes de procura e ingreso en prisión ditadas pola Audiencia Provincial de Palma, así como outra da Garda Civil de Ourense por quebrantamento de condena, xa que o home estaba fuxido do cárcere de Pereiro de Aguiar.

Ao detido, de 34 anos e natural de Ourense, cónstanlle nove detencións anteriores. O home xa ingresou en prisión.