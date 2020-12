Deteñen a un home de 72 anos por cometer roubos e estafas

Un home duns 72 anos de idade foi detido por diversos roubos cometidos en vivendas do municipio de Oleiros, no marco da operación Superjan da Garda Civil.

O detido, veciño da Coruña, desprazábase á citada localidade en transporte público e servíndose dos tarxetas de autobús que obtiña dos roubos.

Segundo explica a Garda Civil, o autor accedía ao interior das vivendas mesmo cando os seus moradores se atopaban no interior, e no caso de ser sorprendido por estes alegaba estar necesitado e pedía esmola.

Entón, ante o menor descoido, aproveitaba para furtar xoias e carteiras do domicilio. Posteriormente, vendía estes bens en establecementos de compra/venda de ouro e servíase das tarxetas bancarias para realizar compras de importe inferior ao máximo permitido polo método 'Contactless', que non require autorización PIN.

O detido xunto, coas dilixencias, foi posto a disposiciónXudicial do Xulgado de Garda da Coruña, o cal decretou o seu ingreso en prisión

Esta situación xerou unha alarma social entre os veciños da zona ao producirse "gran inseguridade e sobresalto" cando se atopaban ao detido no interior das súas vivendas, engade a Garda Civil.

Os axentes recuperaron varias xoias que o detido portaba no momento do arresto e outras que tiña no seu domicilio, pendentes de valoración e estudo para determinar a procedencia.

Ante estos feitos, o home está acusado como presunto autor dun delito de roubo con forza nunha vivenda, catro delitos de furto en interior de vivendas habitadas e outro de estafa.

