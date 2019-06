As detencións de Resistencia Galega tensan o debate entre Feijóo e Pontón

O presidente da Xunta e do PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, e a líder do BNG, Ana Pontón, lanzaron un cruzamento de acusacións sobre as súas alianzas electorais en relación coa recente detención de líderes de Resistencia Galega na clandestinidade desde 2006.

O enfrontamento verbal entre ambos os dirixentes políticos comenzou por mor das alianzas que uns e outros se reprochan xa que mentres para Pontón o PPdeG pacta "de maneira secreta coa extrema dereita antigalega, racista e machista" –en alusión a Vox– para Núñez Feijóo o BNG faio con "os herdeiros do terrorismo vasco".

As acusacións sucederon nunha sesión de control na reunión plenaria do Parlamento de Galicia que se recrudeceu a raíz do debate sobre a detención este mesmo mes dos líderes de Resistencia Galega.

O debate subiu de intensidade cando o presidente do Executivo autonómico indicou que Pontón a semana pasada "perdeu unha gran ocasión" para censurar a actuación dos "presuntos terroristas de Resistencia Galega, a única banda terrorista que existe en España".

"Vostede no canto de felicitar aos corpos de seguridade do Estado, vostede pediu presunción de inocencia, o cal me parece ben, pero foi máis prudente cara a eses dous presuntos terroristas que cara a calquera rival político que estea imputado ou chamado a declarar a un xulgado en Galicia", reprochou o máximo mandatario autonómico.

Lamentou ademais que na mesma conferencia de prensa que a líder nacionalista galega referiuse á detención dos membros de Resistencia Galega, a Pontón "mereceulle máis reproches un candidato do BNG por aceptar votos do PP que eses presuntos terroristas".

Por iso, en opinión de Núñez Feijóo, "que fale o BNG de terrorismo nesta Cámara é simplemente non ter memoria e por iso ao nacionalismo así lle vai", comentou, aludindo implicitamente aos seus resultados electorais.

Ademais, o presidente da Xunta referiuse ao cambio de criterio do BNG respecto dos seus acordos electorais xa que mentres en 2004 pactaba co PNV e con CiU, "a dereita burguesa en Euskadi e Cataluña", agora "vai en coalición con Bildu e ERC, co independentismo catalán e os herdeiros do terrorismo vasco", aseverou.

Ante os apupos das bancadas nacionalistas, Núñez Feijóo sinaloulles que os vascos "teñen sentenzas firmes por terrorismo".

"Si señora Pontón, leccións de terrorismo ao PP do BNG, ningunha", remachou.

Posto que Núñez Feijóo concluíu a súa intervención –e por tanto o debate co BNG– con estas declaracións a líder do Bloque pediu a palabra ao presidente do Parlamento, Miguel Santalices, para responder a "unhas acusacións moi graves e insidiosas" por parte do presidente da Xunta.

Con todo, o encargado por velar polo correcto funcionamento da sesión impediulle falar fóra de quenda ao entender que as acusacións duns e outros se produciron en termos meramente políticos.

A Pontón non lle serviu esta argumentación polo que continuou a súa explicación co micrófono apagado o que lle custou unha chamada á orde por parte da presidencia da Cámara; actuación ante a que anunciou que interporía unha queixa formal porque, ao seu modo de ver, non foi atendida a súa petición de amparo como deputada.

Pontón, visiblemente alterada, criticou que Santalices chamásea á orde a ela "e non ao presidente por insultar" co que, recriminou, parece que a Núñez Feijóo dáselle "licenza para insultar e difamar".

"Non imos calar ante as difamacións. É un auténtico abuso, parécenos impresentable e presentaremos unha queixa formal", aseverou Pontón.

Mentres tanto o resto dos deputados do BNG tamén lamentaban a situación; "nós imos dedicarnos a chamarlles fascistas" sinalaba de forma paralela a parlamentaria Noa Presas respecto ao PPdeG.

O encargado de pechar o debate, con todo, foi Santalices que nun ton conciliador ha considerado que na disputa parlamentaria se se sabe dar, tamén hai que saber encaixar".