Detectan en Galicia los primeros casos de enfermedad hemorrágica epizoótica, el 'covid de las vacas'

La Xunta ha declarado los dos primeros focos de la enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE) en dos explotaciones de ganado bovino en los municipios coruñeses de A Capela y Abegondo. En ambos casos solo un animal del total del censo presenta sintomatología compatible con esta enfermedad.

Se trata de los dos primeros focos detectados en Galicia de esta enfermedad, conocida ya en algunos círculos como covid de las vacas, que ya se había registrado en zonas próximas como Asturias o Zamora y que ha matado a cientos de vacas en España durante el último año.

En un comunicado, la Consellería do Medio Rural informa de que los servicios veterinarios oficiales procedieron de inmediato a la toma de muestras de los animales sospechosos, que este miércoles han sido confirmados positivos a dicha enfermedad por el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, en Madrid.

¿Qué es la enfermedad hemorrágica epizoótica?

El departamento de Medio Rural señala que la EHE es una enfermedad infecciosa pero no contagiosa producida por un virus que se transmite a los animales exclusivamente a través de la picadura de mosquitos del género Culicoides spp.

Dada la vía de transmisión, aparece mientras exista el mosquito vector circulando en el ambiente. Por lo tanto, existe un periodo de posible afectación de los animales (aproximadamente de abril a diciembre) y otro en los meses de invierno, en los que al no existir circulación del vector, no existe posibilidad de infección en los animales.

La única vía de contagio en los animales es a través de la picadura de los mosquitos transmisores, por lo que no es posible la transmisión directa o indirecta entre ellos.

Animales afectados por el virus

Además, la Xunta ha aclarado que esta enfermedad no afecta a las personas, ni por la picadura del mosquito transmisor, ni por el contacto con animales infectados, ni por el consumo de productos de origen animal (carne, leche) de estos animales.

Asimismo, Medio Rural ha destacado que la EHE afecta especialmente a rumiantes silvestres, fundamentalmente ciervos, también corzos o gamos. En el ganado domestico, solo el ganado bovino resulta afectado con la aparición de síntomas en algunos animales. El ganado ovino puede también infectarse pero no aparece sintomatología y el caso del ganado cabruno no es sensible a esta enfermedad.

En cuanto a los estudios preliminares realizados en España, en las comunidades autónomas afectadas este año por EHE presentan un dato de morbilidad media (número de animales que presentan síntomas respecto al total del rebaño) del 7,53% y una mortalidad media en los animales afectados inferior al 1% (0,51%).

Síntomas y medidas de prevención

En el ganado vacuno puede presentarse clínica moderada, con fiebre, pérdida de apetito, edema facial, secreción ocular y/o nasal, salivación, dificultad respiratoria, eritema o descamación en boca y nariz, cojera o eritema de la ubre, síntomas que normalmente desaparecen en dos semanas, si bien los casos sobreagudos provocan la muerte fulminante del animal. Por su parte, en cuanto al ganado ovino y cabruno, no hay constancia de enfermedad clínica en los animales.

La Xunta recuerda que no hay vacuna ni tratamiento curativo específico frente a esta enfermedad. Por eso, las medidas preventivas posibles a tomar respecto a esta enfermedad serán evitar la exigencia de posibles zonas de cría del mosquito transmisor y utilizar preventivamente desinsectantes o repelentes en las instalaciones, en los medios de transporte o en los animales.

En el caso de detectar animales con sintomatología compatible con la enfermedad, debe comunicarse esta circunstancia de forma inmediata a los servicios veterinarios oficiales de la Consellería do Medio Rural.