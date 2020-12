Detectado un brote con 10 positivos no xeriátrico de San Cristovo de Cea

A residencia de maiores La Saleta de San Cristovo de Cea (Ourense) rexistrou un novo brote de coronavirus con nove usuarios e un traballador afectados. Ademais, os positivos do centro CRAPD Vigo II ascenden xa a 14 anciáns tras detectarse un novo contaxio nas últimas horas.

Así figura no balance diario que fai público a Consellería de Política Social, que recolle que hai 133 usuarios de xeriátricos galegos infectados por coronavirus.

Esta cifra supón un descenso de 14 con respecto aos datos do venres. E é que, a pesar da detección de 10 novos positivos entre os anciáns, hai que ter en conta que saen da listaxe dous falecidos que xa foron notificados na tarde do venres –na residencia Vila do Conde de Gondomar e na San Antonio de Beariz– e outros 22 que curaron: 15 en Vila do Conde de Gondomar, cinco na Soremay de Pontevedra, un en Nosa Señora das Virtudes de Pontedeume e outro no xeriátrico Cesantes de Redondela.

A pesar destas variacións, o centro de Galicia con maior número de casos activos entre os seus usuarios continúa sendo o Soremay de Pontevedra, que este sábado contabiliza 29. Seguen a leste a Residencia Pontevedra de Vilaboa, con 20; a Vila do Conde de Gondomar, con 15; e o CRAPD Vigo II, con 14.

Tamén contan con grupos de anciáns infectados a residencia San Cristovo de Cea (9), o centro Cesantes de Redondela (8), a San Antonio de Beariz (7), a San José de Narón (7) e a DomusVi Vigo (7).

Así mesmo, hai catro anciáns con coronavirus na San Salvador de Guntín, tres en Nosa Señora das Virtudes de Pontedeume, tres en Vivenda Comunitaria de Castrelo de Miño, dous en Asilo Vilalba, dous en Monte Tecla da Guarda e un, respectivamente, na Servisenior de Brión, na San Cibrao de Cervo e no CRAPD Vigo I.

TRABALLADORES DE RESIDENCIAS

Con respecto aos traballadores de centros xeriátricos, o cómputo global caeu até os 123 no parte de Política Social deste sábado. Supón unha caída de 10 despois de que recibisen o alta 13 empregados --seis en Soremay, cinco en DoralResidencias de Mos, un en San Antonio de Beariz e outro en Nosa Señora das Virtudes-- e de que se detectasen tres contaxios: un na Saleta de San Cristovo de Cea, outro na residencia de Melide e outro no xeriátrico de Oleiros.

Así, os cadros máis afectados este sábado é a do Asilo Vilalba, con 13 traballadores infectados, seguida da residencia Pontevedra de Vilaboa e DoralResidencias de Mos, con 10 cada unha. O resto de centros xeriátricos que figuran nos datos de Política Social mantéñense por baixo da decena.

CENTROS DE DISCAPACIDADE

Pola súa banda, os centros de atención á discapacidade (CAPD) de Galicia non rexistraron variacións por cuarto día consecutivo e este sábado manteñen como activos os seis casos do CAPD de Sarria.

En canto aos cadros destas instalacións, a única variación é que saen do cómputo por recibir o alta dous traballadores do centro de gravemente afectados DoralResidencias de Mos, mentres que continúan enfermos de covid-19 dous empregados do Fogar San Rafael de Vigo, un do centro de Sarria, un en San Vicente de Paúl de Lugo e outro en Souto de Leixa de Ferrol.