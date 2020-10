Un gromo de covid-19 que sumou os casos positivos de catro traballadores e un paciente do Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo e levou o illamento preventivo doutros catro profesionais foi detectado. Fontes do Servizo Galego de Saúde detallaron que o foco de contaxios atópase "controlado" e que a súa orixe "se segue estudando".

As mesmas fontes explicaron o paciente foi sometido a unha proba PCR cando ingresou no hospital, así como que a mesma arroxou un resultado negativo en coronavirus. Posteriormente, comprobouse que se atopaba contaxiado.

Así as cousas, sospéitase que esta persoa presentaba o virus no seu organismo cando foi hospitalizada aínda que a PCR fose negativa, unha situación que pode producirse cando a infección "está moi ao comezo", precisaron as fontes do Sergas.

En concreto, o gromo rexistrouse na área de Dixestivos do centro hospitalario vigués, situada na 'vela' 1A, na que se atopaba o paciente. Ademais, catro traballadores arroxaron resultados positivos en coronavirus, mentres outros catro profesionais foron illados de xeito preventivo.