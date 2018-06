Desviado a Santiago outro voo que ía a Vigo desde Madrid

Un voo da compañía Air Europa procedente de Madrid que debía aterrar sobre as 8.30 horas deste sábado no aeroporto de Peinador, en Vigo, fíxoo finalmente no de Lavacolla, en Santiago logo de ser desviado. Diso informou Aena, que indica que o voo asociado a este volverá á capital de España desde o aeroporto de Lavacolla.

O desvío deste sábado súmase aos incidentes ocorridos esta semana en Peinador con diversas cancelacións e cambios producidos pola néboa. O sistema ILS, que apoia aos pilotos en condicións de baixa visibilidade, está apagado desde o 7 de maio para a súa substitución por un novo. Aena escolleu os meses de maio e xuño para facer o cambio porque "estatisticamente" é cando hai mellor meteoroloxía en Peinador.

A Xunta informou de que pon "todos os medios" cos que conta a disposición dos viaxeiros afectados por cancelacións de voos no aeroporto de Vigo, Peinador, para que poidan defender os seus dereitos. O Instituto Galego do Consumo e da Competencia ofrece información e asesoramento a través das súas oficinas na súa páxina web (https://consumo.xunta.gal) e no teléfono 900 23 11 23.

Así, a Consellería de Economía aconsella reclamar ás compañías e lembra que os pasaxeiros teñen dereito nunha cancelación a información, así como a asistencia —o que inclúe comunicacións, manutención, aloxamento e transporte de ser necesario—, ao reembolso ou unha alternativa. Tamén poden pedir unha indemnización por danos e prexuízos.

Para iso, apunta que se pode facer por correo electrónico ou ordinario e para iso pódese usar o formulario da empresa ou o que facilita a Axencia Estatal de Seguridade Aérea (Aesa). No caso de non recibir resposta no prazo dun mes ou que sexa insatisfactoria, os afectados poden dirixirse á Aesa, que emitirá unha resolución que a compañía debe cumprir. No caso de non facelo, os viaxeiros poden acudir ao Instituto Galego de Consumo ou á vía xudicial.

Pola súa banda, a Consellería de Infraestruturas sinala que as actuacións do sistema antinéboa que executa Aena no aeroporto vigués programáronse para previr a menor afección, polo que "é esperable que estea tamén prevista a mellor resposta aos viaxeiros afectados polas cancelacións que se están producindo".