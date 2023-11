Un anticiclón que no llega: tras Domingos, otro tren de borrascas golpeará a Galicia

En el resto de España, a partir de este lunes la situación irá mejorando y a comienzos de la próxima semana habrá un predominio del tiempo anticiclónico, con vientos más suaves y lluvias que quedarán acotadas al norte. Algo que, sin embargo, no sucederá en Galicia.

"Aquí non nos vai tocar o bo tempo. Para a vindeira semana seguirán entrando frontes fríos prácticamente todos os días nun tempo que se agarda normal para a época do ano. Non se esperan alertas, pero haberá temperaturas frías, vento e choivas constantes, pero non intensas", explica María Souto, experta de Meteogalicia.

Previsión para este domingo 5 de noviembre

La situación en la comunidad gallega será más tranquila durante el domingo en tierra, con menos viento que en las jornadas anteriores, pero continuará el temporal en el mar con olas superiores a 5 metros durante toda la jornada. Se mantienen los avisos por oleaje en toda la costa y por lluvia en varios puntos del interior de Pontevedra.

En general, la jornada estará caracterizada por la inestabilidad atmosférica, con intervalos nubosos y chubascos, localmente acompañados por aparato eléctrico y ocasionalmente de granizo.

La cuota de nieve bajará a las últimas horas a los 1100 metros y las temperaturas sufrirán un ligero descenso.

Los vientos soplarán de componente oeste, flojos con intervalos moderados en el interior, moderados con intervalos fuertes en la costa.