Desmantelada unha rede de narcos que introduciu seis toneladas de coca en Europa

A Garda Civil, xunto coa policía holandesa e axencias estadounidenses coordinadas por Europol, desarticulou unha activa e importante rede internacional de narcotráfico de cocaína, que chegou a introducir a través de portos de países europeos máis de seis toneladas desta droga desde Sudamérica.

A denominada operación Cetil saldouse coa detención de oito persoas de nacionalidade holandesa, entre elas un dos obxectivos de valor no ámbito policial. Cinco dos arrestos practicáronse en España -nas provincias de Valencia e Málaga- e tres en Holanda, en tanto que se incautaron 480 quilogramos de cocaína no porto de Valencia, nun colector marítimo procedente de Sudamérica.

Aos detidos en España impútanselles delitos contra a saúde pública, tráfico de drogas, e pertenza a organización Criminal. Os arrestados en Holanda son en cumprimento de ordes europeas ditadas polo Xulgado Central de Instrución numero cinco da Audiencia Nacional.

Segundo informa a Dirección Xeral da Garda Civil, a operación iníciase a finais de 2019 na provincia de Pontevedra, cando o Equipo Contra o Crime Organizado (ECO) de Galicia centrou os seus obxectivos nunha posible liña estable de introdución de cocaína polo porto de Marín, tras a análise das aprehensións producidas ese ano.

Á vista destas incautacións, o grupo delituoso tratou de abrir outras vías de entrada de cocaína, elixindo o recinto portuario de Valencia para introducir grandes remesas de estupefaciente como porta a Europa, sendo incautados pola Garda Civil preto de 3.200 quilogramos en distintos envíos marítimos realizados entre marzo e xuño deste ano.

O núcleo desta organización estaba asentado en Países Baixos, pero os seus integrantes trasladábanse e reunían en España para organizar e planificar os distintos envíos de sustancia estupefaciente desde Sudamérica.

Ao longo da investigación corroborouse que, ademais de que varios dos seus membros contaban con antecedentes incluso de homicidio, a organización tiña apoio de persoal con adestramento militar e experiencia en misións de guerra, encargados principalmente de facer contravixilancias.

Estes integrantes chegaron a desenvolver as súas propias aplicacións de mensaxería encriptada, que utilizan entre eles e para facelo cos distintos cárteles suramericanos provedores do estupefaciente.

Dado que algún dos investigados pasaba a maior parte do seu tempo no seu país de orixe, a Unidade Central Operativa (UCO) da Garda Civil, decide establecer unha liña de investigación conxunta cos seus homólogos holandeses, co fin de desarticular esta importante organización criminal.

Esta coordinación policial é dirixida xudicialmente desde o Xulgado Central de Instrución número 5 e a Fiscalía Especial Antidroga, ambos da Audiencia Nacional, á súa vez coordinados coas autoridades holandesas.

A pesar das continuas perdas sufridas, o grupo criminal continuaba xestionando novas partidas de cocaína, establecendo a súa base de operacións, para unha xestión máis directa, entre as provincias de Valencia e Málaga.

O continuo cambio de residencia entre ostentosas urbanizacións de Marbella e Benalmádena e o uso de luxosas embarcacións, acreditou o grao delincuencial dos seus integrantes á vista do seu elevado nivel de vida.

De xeito global, a operación saldouse coa aprehensión de máis de 6.000 quilogramos de cocaína en distintos portos e, nos nove rexistros levados a cabo, interviñéronse xoias, uns 40.000 euros, 20 terminais de telefonía encriptados e documentación que vincularía a esta organización co narcotráfico internacional a gran escala.