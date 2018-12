Desestiman el recurso de la joven de Poio rechazada en la Guardia Civil por celíaca

El Ministerio de Defensa ha desestimado el recurso interpuesto por Alba García, una joven del municipio pontevedrés de Poio que fue rechazada de acceso a ejercer en la Guardia Civil por ser celiaca, reiterando que su enfermedad digestiva la hace no apta para ingresar en ese cuerpo policial. "Es una total decepción. Y más cuando tenía la esperanza de que se resolviese. Que te vuelvan a decir que no es una gran injusticia", ha explicado este viernes la joven en una conferencia de prensa acompañada de su madre, Pilar Revestido, y de su abogado, Manuel Novás.

Para el letrado, la respuesta de Defensa es "impresentable" y supone una "discriminación real" que viola incluso el artículo 14 de la Constitución, que según ha recordado recoge que todos los españoles "son iguales ante la ley".

El Ministerio alega en su resolución que la joven no impugnó "en ningún momento" las bases de la convocatoria y que su exclusión está fundamentada en el cuadro médico que rige este tipo de procesos selectivos.

Novás ha asegurado que no recurrió estas bases porque no recogían la celiaquía como causa de exclusión, igual que tampoco lo hacen las órdenes de 2007 y 2009, publicadas en el Boletín Oficial del Estado, que regulan estas incompatibilidades.

Además, el letrado ha lamentado que Defensa no haya considerado los informes médicos de Alba, que acreditan que la celiaquía de la joven fue detectada a los cuatro años, no precisa de medicación al estar controlada ni la invalida para cumplir con sus funciones. "Si los hubieran considerado no podrían haber dicho lo que pone esta resolución", ha dicho.

Alba, ha indicado su abogado, superó todas las pruebas físicas de acceso y es deportista de alta competición desde una niña, y ha señalado que "si ella no lo hubiese dicho ante el tribunal que era celiaca, ahora estaría dentro y formándose en la academia", algo que hizo "por honestidad y de buena fe".

La decisión de Defensa de mantener la exclusión de la joven, según su abogado, "va en contra" de los actos del propio Gobierno, presidido por de Pedro Sánchez, que recientemente ha anunciado que los celiacos no serán apartados por su enfermedad, igual que ya no lo son en otros cuerpos como la Policía Nacional, en donde incluso se preparan menús aptos para ellos.

Ante esta situación, ha añadido el letrado, Alba y su familia seguirán luchando por la vía judicial y presentarán un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Además, pretenden iniciar una movilización política ante los representantes del Congreso de los Diputados "para que sean conscientes de esta injusticia", ha concluido el letrado.