Desestiman la demanda de un exagente contra Jácome, porque habló de 'mafia policial' de forma generalista

El juzgado de Primera Instancia número 1 deha acordadola demanda interpuesta por uncontra el regidor, Gonzalo Pérez Jácome , por intromisión ilegítima en el derecho al honor y a la intimidad personal, al entender que el alcalde no pronució palabras injuriosas contra él ni se refirió específicamente al demandante cuando se expresó con términos como "mafia policial" o "manzanas podridas en el cuerpo".En su resolución, el magistrado expone que el expolicía se refiere en su demanda a unque tuvo con el alcalde el, y a partir del cual, aseguró, Jácome "inició unacontra su persona" a través de diferentes medios.Sin embargo, el juez señala que en la prueba pericial presentada por el exagente "todo hace referencia al altercado de 2019 en el que se habla del demandante como policía con antecedentes penales". Al respecto, ha apuntado que esa afirmación era cierta, pues el propio demandante reconoció en su interrogatorio que había sido condenado por unEn ese sentido, expone que "no se observao que no fuera verdadero en esas palabras vertidas por el demandado en redes sociales".Por otra parte, con respecto a las manifestaciones del alcalde de Ourense, en las que habló de que existe una "" o que hay "" en el cuerpo, el juez apunta que se trata de expresiones realizadas "de manera generalista, sin que concrete a que se refiere al demandante". De hecho, recuerda que el propio expolicía declaró que no se sentía concernido por esas palabras, aunque dijo que sí "al cabo de un rato".Para el magistrado esa generalización hecha por Jácome en los medios "como un ataque personal al demandante, que esgrime su derecho al honor como particular, por lo que no existe un perjuicio directo al honor".En cuanto a una grabación en la que el alcalde relata el enfrentamiento que tuvo con el demandante, entiende que "no incluye ninguna frase que pueda ser atentatoria" contra el honor del exagente, porque hace refencia a unay utiliza expresiones "generalistas", sin individualizar sus palabras.El demandante reclamaba una indemnización depor daño moral, al considerar la conducta de Jácome constitutiva de una intromisión ilegítima en el derecho al honor y a la intimidad. Ahora el juzgado ha resuelto desestimar la demanda, pero el falloy puede ser recurrido en apelación.