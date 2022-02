Descuentos en el bus para los vecinos de treinta concellos del rural de Lugo

Los vecinos de 119 concellos de menos de 2.000 habitantes, una treintena de ellos en Lugo, contarán a partir del verano de una serie de bonificaciones como descuentos de 50 céntimos en cada viaje en autobús y transbordos gratuitos al amparo del Área de Transporte de Galicia, que la Xunta prevé extender a mediados de este año a todos esos municipios rurales.

Así lo anunció la conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, durante su comparecencia en el Parlamento —a petición propia y por solicitud del BNG— para informar sobre el desarrollo del plan de transporte de Galicia activado en 2017. La responsable del Ejecutivo gallego calificó de "exitosa" la implantación del plan pese a su complejidad y a los "presaxios tenebrosos" de una oposición que, sin embargo, sigue detectando problemas.

En medio del debate, la conselleira avanzó que en las próximas semanas saldrá a exposición pública el convenio tipo para la adhesión de 119 ayuntamientos de menos de 2.000 habitantes a la llamada Área de Transporte de Galicia, de forma que se avanzará hacia la concepción de toda la geografía de Galicia como una "única" área de movilidad "con tarifas igualitarias" y los mismos descuentos y bonficaciones para los habitantes de cada uno de los 313 municipios gallegos. La extensión del plan permitirá a 150.000 vecinos acceder a descuentos y bonificaciones en 30 concellos de Lugo, 69 de Ourense, 15 de A Coruña y 5 de Pontevedra.

CIFRAS. Durante su comparecencia, Ethel Vázquez repasó las principales cifras que deja el nuevo mapa de transporte gallego puesto en marcha en 2017 y que supone una inversión anual de 80 millones de euros. Hoy, precisó, operan en Galicia 2.245 líneas frente a las 464 que había en 2017; hay 23.758 paradas cuando hace cinco años eran 3.193; y de los 339.354 servicios se pasó a casi 900.000.

En cuanto al transporte bajo demanda, una de las principales novedades incluidas en el plan, la conselleira apuntó que el pasado año concluyó con 20.834 paradas, más de 570.000 servicios y 12.000 usuarios más. Y el transporte compartido, que oferta las plazas libres del bus escolar a ciudadanos, pasó a 27.000 usuarios anuales, cuando en 2018 eran apenas 5.357.

Sin abandonar los números, Vázquez habló de 127 contratos con empresas de bus, la renovación de 3.436 líneas, una oferta de 2,3 millones de horarios y la cobertura de 57 millones de kilómetros, por las que se mueven unos 3 millones de viajeros al mes. También calificó la tarjeta Xente Nova como "un antes e un despois" en el transporte público, sendo Galicia, al ofrecer gratuidad total en el bus para menores de 21 años.

Por último, Vázquez cifró en 2.000 los controles e inspecciones realizadas para velar por el correcto funcionamiento de los servicios puestos en marcha al amparo de un plan "en continua revisión".

"Os presaxios tenebrosos da oposición en 2017 non se cumpriron", ironizó Ethel Vázquez. "Os buses non pararon de circular e a apocalipse que invocaron non chegou". Y aprovechó para reprochar a BNG y PSdeG su "falta de colaboración" en la elaboración del plan hace cinco años, así como las trabas que ponen para su implantación en los municipios donde gobiernan.

OPOSICIÓN. Los grupos de la oposición, por su parte, censuraron esta imagen "idílica" trasladada por la conselleira, a la que acusaron de "vivir nunha realidade paralela" al "ignorar" las demanda y las quejas de los usuarios que, dicen, consideran que el plan de transporte ha supuesto "unha merma" en el sistema de conectividad por autobús en Galicia.

El diputado del BNG Paulo Ríos cree que "todo o país" está "en pé de guerra" contra contra un sistema que está "ao límite" por el "monopolio" que ejercen las grandes empresas. Y la parlamentaria socialista Patricia Otero demandó a la Administración autonómica que "reconsidere e reformule" un plan cuya elaboración "custou 12 millóns de euros" pero "non logrou resolver as necesidades da cidadanía" en movilidad.

PPDEG. Por último, el diputado del PP Diego Calvo cargó contra los grupos de la oposición y tachó de "infundadas" las acusaciones sobre que el plan "favorece" el monopolio de una empresa que tienen contratos municipales en Santiago y Lugo, donde gobierna el PSOE con apoyos del BNG.