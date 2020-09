Descobren unha plantación de marihuana con máis de 70 exemplares en O Porriño

A Garda Civil de Pontevedra investiga a un veciño do Porriño por un suposto delito contra a saúde pública, como responsable dunha plantación de marihuana onde se descubriron algo máis de 70 exemplares e 300 gramos de cogollos dispostos para a súa distribución.



Segundo informou o corpo, como responsable da plantación identificouse a un veciño do Porriño de 26 anos de idade, con antecedentes policiais relacionados co tráfico de drogas, ao que se investiga por un delito contra a saúde pública.



Por mor das investigacións realizadas polos efectivos do Posto Principal da Garda Civil do Porriño, en colaboración con efectivos da Policía Local, tívose coñecemento da existencia dunha plantación de marihuana nun terreo situado na parroquia de Sanguío.



Ao inspeccionar a leira, localizouse un terreo habilitado para o cultivo, onde se incautaron 25 plantas de marihuana de gran tamaño. Nun alpendre anexo, os axentes atopáronse cunha plantación indoor dotada de toda a infraestrutura necesaria para este tipo de cultivo nas súas diferentes fases de crecemento, provisto dun sofisticado sistema de rega, ventilación, iluminación, control de temperatura e humidade, que aceleraba o crecemento e reprodución das plantas.



No interior desta construción incautáronse doutras 48 plantas de marihuana e 300 gramos de cogollos dispostos para a súa distribución e venda, ademais de varios botes de produtos químicos para o cultivo potenciadores de crecemento.

No que vai de ano, a Garda Civil realizou 25 incautacións en distintos municipios da provincia de Pontevedra, 10 máis que en 2019, e apresouse 3.438 plantas de marihuana, o que supón un incremento de preto do 60% con relación ao ano anterior.