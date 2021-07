Desciende la espera media para ser operado en Galicia: 70,2 días

El tiempo medio que tiene que esperar un paciente para ser intervenido quirúrgicamente en algún centro de la sanidad pública de Galicia se situaba en junio de este año en 70,2 días, 30,6 menos que en el mismo mes del año pasado justo después de la primera ola de la pandemia de covid-19.

El gerente del Servicio Gallego de Salud, José Flores Arias, que este martes informó en rueda de prensa del balance de actividad asistencial y tiempos medios de espera en el primer trimestre del año, dijo que las cifras están "condicionadas por la pandemia", si bien las autoridades sanitarias gallegas están "satisfechas" con el balance.

Estas cifras, destacó Flores Arias, se deben en gran medida al "altísimo compromiso, la altísima profesionalidad y altísimo bien hacer, y a lo ambiciosos que son nuestros profesionales", y a su dedicación desde que en el mes de abril el Sergas puso en marcha el Plan de Recuperación de la Actividad Asistencial con el fin de retornar a los niveles récord de 2019, cuando la espera media para ser operado en un centro público gallego era de 56,4 días.

Jorge Aboal, director general de Asistencia Sanitaria, presente también en la rueda de prensa, indicó que la actual situación sanitaria ocasionada por la pandemia obligará a que todavía deberá de pasar un año o año y medio para que el tiempo medio de espera para una intervención quirúrgica en Galicia vuelva a situarse por debajo de los 60 días.

ÁREAS SANITARIAS. Según estas mismas cifras, todas las siete áreas sanitarias han anotado descensos en la espera media, pero los más notables han sido los de A Coruña-Cee y Lugo-A Mariña-Monforte, con una reducción de 47,2 y 45,3 días, respectivamente.

En tercer lugar está la de Santiago-Barbanza, donde la demora para una intervención quirúrgica se ha reducido en 32,4 días. Le siguen la de Vigo --sin contar Povisa--, con una bajada de 22 jornadas; y la de Pontevedra-O Salnés, con 20,4 días menos que hace un año.

Así, los menores descensos los han anotado las áreas de Ourense-Verín-O Barco de Valdeorras (-16,3 días) y Ferrol (-5,2), aunque cabe matizar que eran los distritos que hace un año contabilizaban los tiempos de espera más bajos.

Con todo, la ourensana (77,9 días) y la ferrolana (77,5) son las dos áreas donde los pacientes esparaban más tiempo por una operación al cierre de la primera mitad de 2021.

Tras estas dos, están el área de A Coruña-Cee, con una media de 74,3 días; la de Santiago-Barbanza, con 71,9; y la de Pontevedra-O Salnés, con 71,7 días de demora.

Las de los tiempos más cortos, por debajo de los 70 días, son la de Vigo, con 66,3 días –sin contar Povisa, que tiene una media de espera de 69,2 días–; y la de Lugo-A Mariña-Monforte, con 53 días de media para una intervención.

En cuanto a las prioridades, la lista de espera de pacientes en 'prioridad 1' (los casos más urgentes), se reduce en cerca de 2 días (1,9), al llegar a los 14,4 días en junio de este año frente a los 16,3 del mismo mes de 2020, y por debajo de los 14,9 días alcanzados en junio de 2018, que era el mínimo histórico hasta esa fecha.

Los pacientes 'prioridad 2', se reduce en casi 20 días (19,3), al pasar de 87,5 días de junio del año pasado a 68,2 en junio actual, mientras que los casos encuadrados en 'prioridad 3' también reducen el tiempo medio de espera en más de 35 días, al pasar de 109,5 días a 74,2 (35,3).

Por servicios quirúrgicos, la espera media en el 40 % de ellos, entre los que figuran cirugía cardíaca infantil, cirugía vascular, ginecología u oftalmología) la espera media es menor de 60 días.

Sobre las primeras consultas, las cifras revelan que el tiempo medio de espera descendió en 23,7 días en junio respecto al mismo período del 2020, al pasar de 66,3 días a 42,6 en la actualidad, un descenso que se produce, al igual que en la espera para ser operado, en todas las áreas sanitarias.

Respecto a las siete vías rápidas de sospecha diagnóstica de cáncer, el tiempo medio de espera es de 4,4 días, lo que supone una reducción de 1,5 días respecto del mismo período del año anterior, cuando se esperaba 5,9 días y se sitúa por debajo de los 4,6 días alcanzados en junio de 2017, la menor espera del registro histórico para este tipo de procedimientos, explicó Jorge Aboal.

Actualmente, el procedimiento de vías rápidas está implantado en todos los hospitales del Sergas para cáncer de mama, colon, pulmón, próstata, vejiga, cáncer otorrinolaringologico (cabeza y cuello) y melanoma. Los tiempos de espera van desde los 5,3 días de la de colon a 4,9 en el caso de cáncer vejiga.

Según las cifras aportadas por los responsables del Sergas, los tiempos de las listas de espera de primeras pruebas diagnósticas y/o terapéuticas también descienden en cerca 40 días (39,8). En concreto, por pruebas, radiología tiene un descenso en la espera de 41,1 días; medicina nuclear de 46,6; endoscopias de 31,3 días, y electrofisiología de 19,1 días.

El director general de Asistencia Sanitaria informó también de que 22.708 personas se beneficiaron, en el primer semestre de este año, de la garantía establecida con la entrada en vigor del decreto de tiempos máximos de acceso a las prestaciones sanitarias púlicas para 108 tipos de patologías, 26 pruebas diagnósticas o terapéuticas, y siete vías rápidas.

Desde la entrada en vigor de este decreto, en enero del año 2018, se beneficiaron dentro de la red pública del Sergas un total de 151.175 personas y ninguno tuvo que ser derivado a centros concertados, explicó Aboal.



La Diputación de Lugo pide a la Xunta que refuerce la Atención Primaria

El pleno de la Diputación de Lugo ha aprobado una moción conjunta del gobierno provincial, de socialistas y nacionalistas que quiso enmendar el grupo provincial popular, para emplazar al Gobierno gallego a que "se ponga las pilas" y refuerce la Atención Primaria y la sanidad en general.



Antes de la sesión plenaria, el presidente de la institución provincial, José Tomé, ha explicado que esa moción "se refiere no solo a la Atención Primaria, sino al conjunto de la sanidad en Galicia".



Tomé ha desaprobado que "la Xunta no está respondiendo, ni está a la altura". "Y máxime en una situación de pandemia como la que estamos viviendo, donde todo el mundo coincidía en el peor de la pandemia que había que reforzar la sanidad pública, pero la Xunta de Galicia no lo está haciendo", ha apostillado.



El presidente provincial ha subrayado que desde que Feijóo gobierna en Galicia "hay 1.100 profesionales menos, entre médicos, ATS y personal sanitario de la que había en su momento, sin embargo la población envejeció más y las necesidades sanitarias son mayores".



"Lo que queremos es instarle (a la Xunta) a que se ponga las pilas y que la sanidad no sea vista como un negocio, porque la Xunta solo entiende la sanidad como un negocio", ha afeado.



Por su parte, la vicepresidenta de la institución, la nacionalista Maite Ferreiro, ha puesto el foco en "las distintas plataformas sanitarias que están convocando concentraciones en distintos puntos de las distintas comarcas demandando una actuación urgente por parte de la Xunta porque el personal de la sanidad pública no puede más". "Y no podemos pedirles que den más de lo que llevan dando a lo largo de estos años", ha apostillado.



"Hay que tomar medidas por parte de la Xunta para darle una vuelta al sistema sanitario público y que se invierta una cantidad importante para la sanidad pública y no se deriven enfermos a la sanidad privada, cuando se están desmantelando los centros de atención primaria como también el cierre de camas en hospitales públicos", ha abundado.