Descendentes do dirixente galeguista Alexandre Bóveda, o que fora presidente da Deputación de Pontevedra Amancio Caamaño e o impresor e líder político Ramiro Paz presentaron querelas polos fusilamentos dos seus familiares, ocorridos entre agosto e novembro de 1936 en Pontevedra tras o golpe de estado franquista.

Os descendentes das vítimas trasladáronse este luns ao Consulado de Arxentina en Vigo xunto ao seu equipo de avogados para presentar as querelas contra o franquismo, as primeiras a nivel autonómico que se unirán á causa seguida pola xuíza Servini no país latinoamericano polos asasinatos cometidos entre agosto e novembro de 1936 en Pontevedra.

A letrada do equipo de Dereitos Humanos do Grupo de Avogados Novos de Vigo Irene Álvarez explicou que a actuación requiriu dunha gran investigación para recompilar datos como fotografías e cartas que probasen a "represión sistemática das familias que se adhiren á querela", o que entrañou "dificultades". Nesta liña, destacou que este foi "un momento moi importante" xa que supón un "paso" para "loitar contra o silencio dos crimes nese período".

Mentres, criticou que "o Estado consolide un sistema de impunidade" ao "non querer axuizar e investigar" estes feitos.

Así mesmo, o neto de Alexandre Bóveda e representante da fundación á que dá nome o seu avó Valentín García indicou que a investigación realizada busca demostrar que o seu familiar, Caamaño e Ramiro Paz "foron asasinados inxustamente" ante un proceso xudicial como o aberto en Arxentina.

"RECUPERACIÓN DE DEREITOS COLECTIVOS". Ademais, sinalou que se aspira a que esta actuación permita constituír "unha vía de recuperación de dereitos colectivos" de "todos os fusilados e represaliados" e de "unha sociedade que vive desmemoriada". Así, confiou en que se mostre que houbo "milleiros" de crimes contra a Humanidade, que, por tanto, non deben prescribir.

A neta do que fora presidente da Deputación de Pontevedra entre 1932 e 1933 Begoña Caamaño tamén subliñou que "nunca" debería adoptarse unha Lei de amnistía e incidiu en que "non se busca unha vinganza, pero si un recoñecemento da gran inxustiza que se fixo con esa xente". Do mesmo xeito, apelou a querellarse ás familias doutras vítimas do franquismo.

Cano Paz, neto do líder político pontevedrés, puxo en valor o traballo levado a cabo polo seu pai "buscando papeis e indo a rexistros por unha banda e por outro sen conseguir froitos" e ao que sinalou que el e a súa irmá buscan dar continuidade.

Tamén mostrou a súa esperanza de que as súas fillas sigan esta loita, xa que se mostrou convencido que "o Estado ten suficientes armas" para "mantelos calados" a eles e outras persoas. Por iso, recalcou que aspira a que se lembre "a todos os fusilados e represaliadas", así como ás persoas que "sufriron penurias a raíz do golpe de Estado do 36".

O acto tamén contou coa participación de representantes de CeaQua, Iniciativa Galega pola Memoria e a deputada provincial de Memoria Histórica, María Ortega.