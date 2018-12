Desbloqueada a prisión da Lama ao non detectarse risco na carta sospeitosa

A Garda Civil desbloqueou os accesos á prisión pontevedresa da Lama logo de non detectar riscos. Tras varias horas de incerteza e co penal provincial pechado polo achado dunha carta sospeitosa, a Garda Civil comezou a deixar saír ao persoal ao non apreciar risco no envío sospeitoso.

Ás 17.45 horas, a Garda Civil permitiu a saída do recinto dos dous funcionarios que entraron en contacto co sobre, previa descontaminación. Aínda que todo apunta a unha falsa alarma, especialistas procedentes de Madrid viaxarán este xoves a A Lama para inspeccionar a fondo a misiva.

A cárcere activara a "alerta biolóxica" nas súas instalacións tras a recepción dun sobre que contiña pos no seu interior, segundo confirmaron fontes penais. Especialistas na loita contra armas bacteriolóxicas da Garda Civil dirixíronse ao centro penal da Lama ante a chegada dun artefacto sospeitoso.

A prisión evacuou a zona do penal na que se achou unha carta que agora será inspeccionada polos axentes.

O envío, recibido na estafeta postal da prisión, foi aberto sobre as 12.45 horas por dous funcionarios que alertaron á dirección ao comprobar que dentro do sobre había unha sustancia polvorienta de cor branca. Os dous traballadores foron illados na estancia onde se atopa o sobre.

O protocolo activado impediu durante unhas horas que os funcionarios poidan entrar nin saír da zona onde se produciu o contacto con esta sustancia, a área de oficinas.

A comandancia da Garda Civil de Pontevedra tamén chegou a activar o protocolo ante feitos susceptibles de defensa nuclear, radiolóxica, biolóxica e química.

Aberta unha investigación

A Garda Civil abriu unha investigación para esclarecer o sucedido. Este feito prodúcese nun momento no que máis dunha vintena de funcionarios da prisión se atopan de baixa médica, situación que os sindicatos vinculan coas condicións nas que prestan as súas funcións.



En concreto, fontes penais informaron de que dos 60 funcionarios que traballan na Lama, o domingo foron a traballar 31, o luns 30, o martes 28 e este mércores un total de 24.



Precisamente, nunha entrevista concedida a Onda Cero e recollida por Europa Press, o secretario xeral de Institucións Penais, Ángel Luís Ortiz, avisou de que as baixas médicas de funcionarios de prisións que non sexan reais levarán responsabilidades penais.



Ortiz sinalou que o organismo traballa para dilucidar se se atopa ante unha folga encuberta, debido ás "baixas masivas" que se produciron, e recordou que os sindicatos de traballadores penais xa expuxeron unha "semana da saúde" para decembro. "Estamos a comprobar se as baixas masivas son reais ou non e depurar responsabilidades. Se fosen premeditadas podería haber responsabilidades penais", sinalou.