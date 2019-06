A Garda Civil desarticulou un grupo criminal especializado no roubo de gasóleo en vehículos e maquinaria, en polígonos industriais, canteiras e obras en construción na provincia de Pontevedra coa detención de catro veciños de Caldas de Reis por subtraer uns 11.000 litros de combustible. Segundo informa o instituto armado, coas detencións dos catro integrantes do grupo esclarecéronse 25 delitos e recuperáronse algo máis de 2.000 litros de gasóleo subtraído.

As investigacións levadas a cabo no marco da denominada operación Octano iniciáronse a principios do ano pasado por mor da proliferación dos roubos de gasóleo que se estaban producindo na provincia de Pontevedra, fundamentalmente na comarca de Caldas. As pescudas realizadas conxuntamente polo Equipo de Investigación da Compañía da Garda Civil de Vilagarcía e a Patrulla Fiscal e de Fronteiras, "foron determinantes para chegar á identificación dos presuntos responsables dos roubos que viñan producindo", destacaron as mesmas fontes.

Neste sentido, a Benemérita engade que se trata de catro veciños do municipio de Caldas que "conformaban un grupo criminal perfectamente organizado". Un deles era o encargado de levar a cabo os roubos que planificaba e executaba segundo as demandas que recibía doutro dos integrantes, que era o responsable de almacenar o combustible e captar posibles compradores, en tanto que os outros dous asumían as funcións de distribución e venda do carburante.

Atribúenselles roubos en Caldas de Reis, Portas, Barro, Meis, Pontevedra, Vilanova de Arousa, Cuntis e Moraña

A explotación da operación levou a cabo a madrugada do pasado luns cando os integrantes do dispositivo de control e vixilancia que se mantiña sobre estas persoas sorprenderon in fraganti a dous deles nunha canteira da localidade pontevedresa de Meis, cando realizaban a transacción do combustible que subtraeran. Por mor destas detencións procedeuse ao arresto dos outros dous implicados e levaron a cabo rexistros en varios galpóns anexos ás vivendas dos tres detidos que, supostamente, dedicábanse ao almacenamento, distribución e venda do gasóleo.

En cada un dos galpóns inspeccionados atopáronse depósitos para o almacenamento do combustible, algúns deles provistos de dispositivos mecánicos para a extracción do gasóleo. Así, precintáronse tres depósitos portátiles, un fixo e dous bidóns, que contiñan uns 2.300 litros de combustible.

Os arrestados quedaron en liberdade unha vez concluídas as dilixencias

TÉCNICOS. Para a inspección e toma de mostras do carburante contouse co apoio e colaboración dun técnico da Xunta e outro do Laboratorio de Combustibles da Universidade da Coruña do Campus de Ferrol. Con esta operación a Garda Civil considera desarticulado "un importante grupo criminal" ao que se lle atribúe a comisión de 25 delitos de roubo e furto de gasóleo en maquinaria, camións e depósitos situados en naves industriais, obras en construción, canteiras, explotacións agrícolas e estacionamentos públicos das localidades de Caldas de Reis, Portas, Barro, Meis, Pontevedra, Vilanova de Arousa, Cuntis e Moraña, nos cales conseguiron subtraer aproximadamente 11.000 litros de gasóleo, cuxo valor no mercado supera os 14.000 euros.

Con independencias das responsabilidades penais que se deriven destas actuacións, as catro persoas detidas tamén foron denunciadas ante a Xunta e a Delegación Provincial de Impostos Especiais, "polas irregularidades administrativas que se observaron pola ilegal tenencia, almacenamento e transporte e distribución deste tipo de carburante, que está suxeito a unha regulación específica", concretaron as mesmas fontes.

Os detidos, que quedaron en liberdade unha vez concluídas as dilixencias, terán que comparecer cando sexan citados no xulgado de instrución de Caldas de Reis, que instrúe a causa.