Desaparece unha muller de 85 anos en Avión

O grupo de emerxencia supramunicipal (GES) de Avión informou na mañá deste luns da desaparición dunha muller de 85 anos no lugar de Baresmo, municipio de Avión (Ourense), onde foi vista por última vez o pasado domingo, 3 de febreiro.

Segundo sinalou o GES da localidade, a anciá, orixinaria de Albarellos –parroquia do concello ourensán de Monterrei– responde o nome de Felicita Estévez Domínguez e vestía chaqueta morada ou azul, pantalón de chándal, sudadera e zapatillas deportivas.

En caso de localización ou para ampliar información respecto diso, solicítase porse en contacto co 112 ou co propio grupo de emerxencia supramunicipal de Avión no número 618 112 823.