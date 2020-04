Desaloxan o bar da antiga confraría de Laxe e sancionan a propietario e clientes

A Garda Civil desaloxou un establecemento de hostalaría situado na antiga confraría de pescadores de Laxe (A Coruña) e propuxo para sanción ao seu propietario e aos clientes por incumprir as normas derivadas do decreto de estado de alarma.

Nun comunicado, o instituto armado explicou que foi o equipo de Investigación Roca da Garda Civil de Carballo o que procedeu o pasado día 1 de abril ao peche deste establecemento que se sitúa na antiga confraría de pescadores da localidade.

As investigacións levadas a cabo acreditaron que o titular abría o establecemento de forma habitual para un grupo reducido de persoas, que permanecían no interior do bar "un longo espazo de tempo".

Segundo detalla a Garda Civil, os axentes puideron comprobar que os clientes consumían bebidas alcohólicas e fumaban no interior do establecemento.

Ante estas cuestións, o local foi desaloxado e tanto o titular como os clientes foron propostos para sanción por incumprir as normas de confinamento.

A Garda Civil detallou que formulou oito denuncias no prazo de dous días en Laxe a diferentes persoas por incumprir as normas aprobadas para facer fronte á crise do coronavirus.