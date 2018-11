Villares defende a súa candidatura para unha En Marea "transversal"...

O actual portavoz de En Marea, Luís Villares, presentou este sábado a lista coa que concorre a liderar o seu posto á fronte da organización, unha candidatura "transversal" e "sen tutelas" que aspira a dotar ao partido dunha dirección "forte e decidida". Nun acto en Compostela e rodeado de todas as persoas que conforman a súa candidatura, o actual líder de En Marea explicou que o que el encabeza é "un proxecto político de carácter soberano, de carácter galego e que quere apostar pola ética e o compromiso" desde unha "marea unida e transversal".

Se a súa lista gana as votacións das eleccións primarias que se celebran durante a próxima fin de semana, En Marea contará cunha dirección que tomará decisións "mirando para fóra e non para dentro", cuxo obxectivo será "solucionar os problemas da xente normal que loita por saír adiante". Ao seu parecer, a súa lista "representa como ningunha outra a pluralidade e diversidade" e por iso, sen ter que render contas a ningunha "cúpula" de ningún partido, conta con "capacidade plena para xerar un discurso político interno e para a sociedade" co obxectivo de consolidar un proxecto "que sexa a verdadeira alternativa ao PP".

Durante a súa comparecencia, Luís Villares lembrou que escasos meses a formación deberá facer fronte ao reto electoral cuns comicios "que serán municipais, europeos e posiblemente estatais" polo que se precisa dunha dirección "forte e decidida a tomar decisións políticas no ámbito político non só galego, senón estatal" polo que non se pode encartar ás directrices que veñan impostas desde Madrid.

Somos un partido instrumental porque queremos que En Marea sexa o instrumento de transformación política do noso país

Ao seu xuízo, En Marea debe "facer valer con dignidade e sen tutelas de ningunha clase os principios" e as demandas de Galicia, e nesa clave traballará a súa candidatura. Actitude que, advertiu, non poderá tomar a lista rival —que encabeza David Bruzos— debido a que se trata dunha candidatura que non se pechou ata o último momento porque para configurar a mesma houbo negociacións de "cotas", nas que saíu gañando Podemos que copa sete dos vinte primeiros postos de saída.

Con todo, a súa lista pechouse con anterioridade porque "aquí existe unha candidatura de unidade popular, unha candidatura que non está pactada coa cúpula de ningún partido político, aquí non houbo repartición de cadeiras de brazos" nin se negociou por "cotas de partidos". "Somos un partido instrumental porque queremos que En Marea sexa o instrumento de transformación política do noso país" que busca que as decisións internas da formación tómense unicamente nos seus órganos de decisión "e non en ningún outro sitio".

Villares avanzou que, de gañar a lista rival, someterase ás decisións do Consello das Mareas

A súa "non é unha candidatura de parte, é unha candidatura de totalidade" que busca "representar sensibilidades non cotas" polo que sería "inconcibible" que a toma de decisións fose allea ao partido instrumental. Con todo, Villares valorou o aumento do censo de En Marea tras o chamamento de Podemos á súa militancia e que el entende como "positivo" debido a que servirá para dar "lexitimación ao proceso interno. Finalmente e aínda que Villares confía en obter o respaldo maioritario da formación, avanzou que de gañar a lista rival, el "como non podería ser doutra maneira" someterase ás decisións do Consello das Mareas, aínda que ese mandato puidese derivar en que o relevasen da portavocía do grupo parlamentario.

A LISTA. A lista do actual líder de En Marea está copada nos primeiros postos polos deputados no Parlamento de Galicia Davide Rodríguez, Pancho Casal e Paula Verao. Tamén figuran a eurodeputada Lida Senra e a actual viceportavoz do partido instrumental, Ana Seijas. No seu intento por manter a dirección do partido instrumental, Villares viaxa xunto ao tres deputados que o apoian no seo do Grupo Parlamentario no Pazo do Hórreo, onde o resto dos 14 deputados do partido instrumental manteñen diferenzas co portavoz, como quedou de manifesto durante o conflito vivido ao redor da parlamentaria Paula Quinteiro.

Nas listas, compostas por 35 nomes, figuran membros dalgunhas mareas municipalistas, colectivos sociais e partidos políticos como Cerna

Ademais, nas listas, compostas por 35 nomes, figuran membros dalgunhas mareas municipalistas, colectivos sociais como SOS Sanidade Pública e partidos políticos como Cerna, así como por integrantes da corrente crítica de Anova. Este último é o caso de Davide Rodríguez, deputado e exalcalde de Manzaneda (Ourense), que figura no número cinco da lista. O número dous é para a actual viceportavoz do Consello e membro de Ames Novo, Ana Seijas. Séguelle o parlamentario Pancho Casal, que se desvinculou de Podemos Galicia o pasado verán, e a súa compañeira no Hórreo Paula Vázquez Verao, portavoz de Cerna, partido que se escindiu de Anova en 2014.

Mariló Candedo, da marea municipalista de Oleiros, ocupa o número seis da candidatura e o portavoz de SOS Sanidade Pública, Ramón Veras, o sete. Completan o dez primeiros postos Elena Cores (da marea de Vilanova), Adrián Dios (antigo membro da dirección do BNG) e Peque González, da Marea de Pontevedra.

Xabier P. Davila, Mónica Díaz, Víctor Álvarez, Teresa Burgo, Xoán Losada, Ánxeles Faraldo e Xoán Hermida ocupan os seguintes postos até o número 18, no que figura a eurodeputada Lida Senra. O alcalde de Salceda de Caselas (Pontevedra), Marcos Besada, preséntase no posto 19, e o 20 é para Iris Malvido.

A candidatura de Villares ao Consello de Garantías encabézaa a tamén viceportavoz de En Marea, Victoria Esteban (Lugonovo), xunto con Xurxo Triñanes, de Boironovo. Héctor Vizoso, Sandra Pesqueira e Cochi Rodríguez completan o cinco nomees propostos ao órgano.

Así as cousas, caen da candidatura algúns membros da coordinadora saínte, órgano que equivale á executiva nun partido clásico. É o caso da exdiputada Chelo Martínez (Cerna), Gonzalo Rodríguez ou Mario López Rico, tamén de Cerna.