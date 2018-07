O deputado autonómico de En Marea Pancho Casal abandona Podemos Galicia

O deputado de En Marea Pancho Casal abandonou a militancia en Podemos Galicia, deixando á formación morada só con seis membros dentro do grupo parlamentario fronte ao sete deputados pertencentes a outros partidos ou independentes.

A pasada semana o parlamentario cursou unha petición de desvinculación co partido "como cargo electo" pero a formación morada determinou que, por tanto, tamén tería que deixar de ser inscrito do partido.

O deputado de En Marea explicou a Efe que este cesamento da súa militancia de Podemos non terá "ningunha repercusión" no seu labor parlamentario e que mesmo a favorecerá.

Con esta distancia de Podemos, Casal pretende ter "máis liberdade" para "tentar mellorar" a situación dentro do espectro do rupturismo admitindo que na actualidade "non é viable".

Casal busca ter unha maior interacción con outros sectores que conforman En Marea e tamén coas mareas locais

Deste xeito, Casal busca ter unha maior interacción con outros sectores que conforman En Marea e tamén coas mareas locais e conseguir así un maior equilibrio de forzas "máis sólido".

No grupo parlamentario de En Marea sosteñen que esta decisión depende unicamente do parlamentario e non terá ningún efecto no desenvolvemento do labor na Cámara, posto que o catorce integrantes do grupo pertencen a En Marea "a titulo individual" e non en función dos partidos aos que pertencían.

Con todo, son varias as voces que piden que o parlamentario deixe a súa acta ao abandonar o partido no que estaba integrado no momento da súa elección e ao que desde agora non terá que doar a achega económica que si deben achegar os inscritos de Podemos.