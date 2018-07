A deputada Magdalena Barahona, membro de Podemos Galicia, causará baixa no Grupo Parlamentario de En Marea por motivos de saúde, segundo publicou a propia parlamentaria nunha mensaxe na súa conta de Facebook.

O lugar de Barahona será ocupado por Flora Miranda (Compostela Aberta), que figurou no número seis na lista do partido instrumental pola Coruña nas eleccións autonómicas de 2016, nas que En Marea fíxose con cinco escanos pola provincia coruñesa.

Magdalena Barahona, profesora de socioloxía na Universidade de Vigo, arrastra problemas de saúde desde hai un tempo que a levaron a abandonar a súa acta como deputada. A renuncia farase efectiva o próximo 1 de setembro, segundo informa a aínda deputada nunha mensaxe publicada nas súas redes sociais.

"Como militante de Podemos e deputada de En Marea no Parlamento galego, comunico que con data do 1 de setembro entrego a miña acta de deputada. Complicacións de saúde non me permitiron desempeñar as responsabilidades de maneira adecuada nos últimos meses", indica na súa mensaxe Barahona.

Barahona, afín á secretaria xeral de Podemos Galicia e viceportavoz de En Marea na Cámara, Carmen Santos, ocupou o número catro da lista do partido instrumental pola Coruña en 2016.

Antes de concretarse a candidatura de En Marea nun proceso que a piques estivo de facer que Podemos concorrese ás autonómicas por separado, Barahona foi a persona proposta pola dirección de Podemos Galicia para ser candidata á Presidencia da Xunta no caso de que o partido morado se presentase aos comicios en solitario.

Agora, o seu posto será ocupado por Flora Miranda, membro de Compostela Aberta. Con este movemento de listas e sumado á baixa de Pancho Casal como inscrito de Podemos Galicia -concretada hai dúas semanas-, a correlación de forzas no grupo parlamentario de En Marea varía, aínda que o partido morado segue sendo o sector máis representado con cinco dos 14 deputados.

Así as cousas, cando está a piques de atravesarse o ecuador da lexislatura, o grupo de En Marea que encabeza Luís Villares xa viviu dúas substitucións. A primeira delas foi a de Juan Merlo, que dimitiu do seu escano e do seu posto como secretario de Organización de Podemos Galicia após saír á luz que mentira no seu currículo. O seu posto foi ocupado por Julia Torregrosa, tamén de Podemos.