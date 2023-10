A Deputación de Lugo acolle o primeiro dos túneles de viño das IXP de Galicia

A Deputación de Lugo acollerá este martes, 10 de outubro, o primeiro dos túneles do viño, un espazo de divulgación, promoción e degustación dos viños amparados baixo o selo das diferentes Indicacións Xeográficas Protexidas​. Durante esta xornada poderán degustarse viños das diferentes IXP de Galicia, incluidos os da recén incorporada Terras do Navia, para coñecer as súas características diferenciais.

As xornadas comezarán pola mañá coa presentación do proxecto de cooperación das IXP de viños de Galicia seguido dunha masterclass da man de Luis e Alejandro Paadín (de 11.00 a 13.00 horas) e pola tarde haberá catas comentadas por Martiño Santos (de 17.00 a 20.00 horas) orientadas tanto a profesionais, prescriptores ou canal Horeca como abertas ao público en xeral.

As prazas son limitadas e está aberta a inscrición gratuíta na web viños.ixp.gal.

Seguintes datas programadas

Luns 16 de outubro

Centro Cultural Marcos Valcárcel (Ourense): masterclass de Luis e Alejandro Paadín (de 11 a 13 h.) e cata de viños comentada por Martiño Santos (ás 17.00 e ás 18.00).

Luns 23 outubro

Muta (Vigo): masterclass de Luis e Alejandro Paadín (de 11.00 a 13.00) e cata de viños comentada por Martiño Santos (ás 17.00 e ás 18.00).

Luns 30 outubro

Aula de Cata Paadín (A Coruña): masterclass de Luis e Alejandro Paadín (de 11 a 13 h.) e cata de viños comentada por Martiño Santos (ás 17.00 e ás 18.00).

Proxecto de cooperación 'Dinamización e promoción das IXP de Viños de Galicia'

Este proxecto de cooperación é impulsado polos Grupos de Desenvolvemento Rural e financiado polo Feader (Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural), no marco do programa Leader.

Participan en total seis GDR, actuando o GDR de Pontevedra Morrazo como Coordinador.